Power of Love:Οι 14 παίκτες του φετινού ριάλιτι αποκαλύπτονται (εικόνες).

Γιάννης Γεωργόπουλος
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Ανήμερα Πρωτοχρονιάς ξεκίνησε στον ΣΚΑΪ, με την Μαρία Μπακοδήμου και φέτος, τo Power of Love, με νέους παίκτες και νέους κανόνες.

Στο πρώτο επεισόδιο οι 7 γυναίκες και οι 7 άντρες έκαναν το πρώτο …βήμα. Είχαν την ευκαιρία να συστηθούν και να ανταλλάξουν επισκέψεις στα δύο σπίτια ώστε να γνωριστούν καλύτερα.

Ας τους γνωρίσουμε κι εμείς:

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Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΑΧΝΕΙ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΝ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ!😉 • • #POWEROFLOVEGR #SKAITVGR @SKAITV.GR

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Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ!👦 • • #POWEROFLOVEGR #SKAITVGR @SKAITV.GR

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Η ΑΝΝΑ ΨΑΧΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΤΡΑ ΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕ ΧΙΟΥΜΟΡ!☺ • • #POWEROFLOVEGR #SKAITVGR @SKAITV.GR

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Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΑΤΙΑ!😍 • • #POWEROFLOVEGR #SKAITVGR @SKAITV.GR

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Η ΡΑΦΑΕΛΑ ΨΑΧΝΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ!😚 • • #POWEROFLOVEGR #SKAITVGR @SKAITV.GR

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Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΤΙΣ ΞΑΝΘΕΣ!💪 • • #POWEROFLOVEGR #SKAITVGR @SKAITV.GR

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Η ΖΕΝΙΑ ΨΑΧΝΕΙ ΕΝΑΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΝΤΡΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΖΩΟ!💋 • • #POWEROFLOVEGR #SKAITVGR @SKAITV.GR

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