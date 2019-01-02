Power of Love:Οι 14 παίκτες του φετινού ριάλιτι αποκαλύπτονται (εικόνες).

Ανήμερα Πρωτοχρονιάς ξεκίνησε στον ΣΚΑΪ, με την Μαρία Μπακοδήμου και φέτος, τo Power of Love, με νέους παίκτες και νέους κανόνες.
Στο πρώτο επεισόδιο οι 7 γυναίκες και οι 7 άντρες έκαναν το πρώτο …βήμα. Είχαν την ευκαιρία να συστηθούν και να ανταλλάξουν επισκέψεις στα δύο σπίτια ώστε να γνωριστούν καλύτερα.
Ας τους γνωρίσουμε κι εμείς:
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Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΑΧΝΕΙ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΝ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ! • • #POWEROFLOVEGR #SKAITVGR @SKAITV.GR
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Η ΑΡΓΥΡΩ ΨΑΧΝΕΙ ΕΝΑΝ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟ ΑΝΤΡΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΣΥΓΚΙΝΗΤΗ! • • #POWEROFLOVEGR #SKAITVGR @SKAITV.GR
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Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΖΗΛΙΑΡΟΓΑΤΟΣ! • • #POWEROFLOVEGR #SKAITVGR @SKAITV.GR
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Η ΡΕΝΙΑ ΘΕΛΕΙ Ο ΑΝΤΡΑΣ ΤΗΣ ΝΑ ΤΗ ΣΕΒΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΕΙ! • • #POWEROFLOVEGR #SKAITVGR @SKAITV.GR
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Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ! • • #POWEROFLOVEGR #SKAITVGR @SKAITV.GR
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Η ΑΝΝΑ ΨΑΧΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΤΡΑ ΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕ ΧΙΟΥΜΟΡ! • • #POWEROFLOVEGR #SKAITVGR @SKAITV.GR
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Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΑΤΙΑ! • • #POWEROFLOVEGR #SKAITVGR @SKAITV.GR
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Η ΡΑΦΑΕΛΑ ΨΑΧΝΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ! • • #POWEROFLOVEGR #SKAITVGR @SKAITV.GR
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Ο ΠΑΥΛΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΨΑΧΝΕΙ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ! • • #POWEROFLOVEGR #SKAITVGR @SKAITV.GR
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Η ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΤΟΝ ΚΕΡΑΥΝΟΒΟΛΟ ΕΡΩΤΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟ ΜΑΤΑΙΟΔΟΞΗ! • • #POWEROFLOVEGR #SKAITVGR @SKAITV.GR
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Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ! • • #POWEROFLOVEGR #SKAITVGR @SKAITV.GR
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Η ΕΛΕΝΑ ΨΑΧΝΕΙ ΕΝΑΝ ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ! • • #POWEROFLOVEGR #SKAITVGR @SKAITV.GR
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Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΤΙΣ ΞΑΝΘΕΣ! • • #POWEROFLOVEGR #SKAITVGR @SKAITV.GR
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Η ΖΕΝΙΑ ΨΑΧΝΕΙ ΕΝΑΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΝΤΡΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΖΩΟ! • • #POWEROFLOVEGR #SKAITVGR @SKAITV.GR
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