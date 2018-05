Katy Perry-Taylor Swift: Και πάλι… φίλες | Gossip-tv.gr

Μαϊ 09 2018

19:05

Τέλος σε μια μεγάλη κόντρα. Katy Perry και Taylor Swift είναι και πάλι φίλες. Τα βρήκαν οι δυο τραγουδίστριες με ένα κλαδί… ελιάς.

Η Taylor Swift αποκάλυψε στο Instagram Stories της το δώρο που της έστειλε η Katy Perry λίγο πριν την έναρξη της νέας της περιοδείας. Ήταν ένα κλαδί ελιάς και μια επιστολή συγνώμης.

«Μόλις επέστρεψα στο καμαρίνι μου και βρήκα αυτό το πραγματικό κλαδί ελιάς. Αυτό σημαίνει πολλά για μένα. Σ΄ ευχαριστώ Katy» σχολίασε η Swift.

«Γεια σου παλιά μου φίλη. Έκανα μερικές σκέψεις σχετικά με τις παρεξηγήσεις του παρελθόντος και τα άσχημα λόγια που ανταλλάξαμε. Θέλω πραγματικά να τα ξαναβρούμε» αναφέρει το γράμμα, ενώ σε κάποιο σημείο διακρίνεται η φράση «λυπάμαι πραγματικά».

Katy Perry & Taylor Swift made [email protected] revealed on her Instagram story that @KatyPerry sent her an olive branch. The olive branch is known as a symbol of peace and victory. pic.twitter.com/pHAAV5xR7U

— Pop Crave (@PopCrave) May 8, 2018

