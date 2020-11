Just The 2 Of Us: Ο Κοκλώνης μεγάλος νικητής στα σόου του Σαββατόβραδου

Πρώτο Σάββατο lockdown χθες, με απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 21:00, που κράτησε μικρούς, μεγάλους και παιδιά μέσα στο σπίτι. Το τηλεοπτικό κοινό μοιράστηκε ανάμεσα σε «βραδιά ταινίας» και «βραδιά σόου» και στα σόου ο μεγάλος νικητής ήταν ο Νίκος Κοκλώνης με το Just The 2 Of Us.

Ο παρουσιαστής και παραγωγός εμφανίστηκε onstage εξ΄ ουρανού, με το τουίτερ να παραληρεί, κάνοντας συγκρίσεις με εποχές προγραμμάτων-υπερπαραγωγή, όταν η Δέσποινα Βανδή κατέβαινε στην πίστα του Rex από το ταβάνι. Τους χιουμοριστικούς στίχους «εποχής κορωνοϊού», που πάτησαν πάνω στο «Είμαι Ένας Άλλος Ζω σε Παράνοια» του Νίνο, όπως είπε ο Νίκος Κοκλώνης, έγραψε η φίλη του, Δανάη Μπάρκα (η μητέρα της Βίκυ Σταυροπούλου, άλλωστε, είναι κριτής στοJust).

Το σόου έγινε νο1 trend στο ελληνικό τουίτερ από το πρώτο πεντάλεπτο της μετάδοσής του, σημειώνοντας στο κλείσιμο της βραδιάς, μέσο όρο τηλεθέασης 11,8% στο δυναμικό κοινό, περνώντας μπροστά από το Στην Υγειά μας (10,8%) και το Σπίτι Με το Mega (6%).

Το Just The 2 Of Us έφτασε σε τέταρτο το 14% στο δυναμικό κοινό και το 17,6% στο σύνολο, ενώ τα ποσοστά εκτοξεύτηκαν στην Αττική με μέσο όρο 15,2% με το OPEN να κερδίζει με άνεση την κορυφή, φτάνοντας σε τέταρτο το 22,4%.

Το Just The 2 Of Us επέστρεψε μετά από δύο εβδομάδες καραντίνας, με όλα τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας, για να φέρει θέαμα, χιούμορ, μουσική και αγαπημένους celebrities να κάνουν παρέα live στους τηλεθεατές σε αυτές τις πρωτοφανείς συνθήκες που περνάμε.

Η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς ήταν όταν στο σόου εμφανίστηκε με skype η Έρρικα Πρεζεράκου, αγαπημένο παιδί του J2US καθώς ήταν ένα από τα μαγάλα φαβορί της πρώτης σεζόν, για να ευχαριστήσει τον Νίκο Κοκλώνη και την παραγωγή για τη στήριξή τους μέσω δωρεάς στην ανιψιά της, Αναστασία, που αυτές της μέρες βρίσκεται σε νοσοκομείο του Τέξας δίνοντας μεγάλη μάχη με μια σπάνια μορφή καρκίνου.