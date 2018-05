H Έλενα Γαλύφα ταξίδεψε στις Μαλδίβες και όλοι μιλούν για τις απίστευτες beach-style εμφανίσεις της

Και ενώ εμείς ξεκινάμε να σχεδιάζουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές, η μοναδική Έλενα Γαλύφα δίνει μαθήματα για το ιδανικό beach style, από τις ειδυλλιακές παραλίες στις Μαλδίβες, κάνοντάς μας να ανυπομονούμε ακόμα περισσότερο για το φετινό καλοκαίρι!

Αυτό που τράβηξε την προσοχή μας εκτός από την καλλίγραμμη σιλουέτα της, είναι τα απίστευτα μαγιό από τη νέα συλλογή της BANANA MOON, που αναδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο τη θηλυκότητα και τη μοναδικότητα της πανέμορφης influencer!

Ακολούθησε κι εσύ τα top beach trends της σεζόν επιλέγοντας bikini και ολόσωμα μαγιό με ξεχωριστά τροπικά patterns, trendy stripes, αποκαλυπτικά κοψίματα και φωτεινά χρώματα, τα οποία τραβούν όλα τα βλέμματα και μας υπενθυμίζουν ότι… Life is better at the beach!

Βρες κι εσύ το beach look που θα κάνει το καλοκαίρι σου ακόμη πιο καυτό, ακολουθώντας τα φετινά beach trends, φορεμένα από την fashion guru Έλενα Γαλύφα! Get inspired…



#1 EXOTIC FLORALΓια την πρώτη της ημέρα στην παραλία, για φέτος, η Έλενα συνδύασε μοναδικά το exotic floral Banana Moon bikini της, με ριγέ πουκάμισο και τα πιο cool αξεσουάρ!Shop the Banana Moon collection here



#2 CASUAL STRIPESΗ πάντα λαμπερή Έλενα Γαλύφα απόλαυσε τον ήλιο και τις ονειρικές παραλίες στις Μαλδίβες, φορώντας το μοδάτο ριγέ Banana Moon μαγιό της και το πιο λαμπερό της χαμόγελο!Shop the Belair Beachstripe onepiece here



#3 THE TIE DYED SWIM SUITΗ Έλενα ποζάρει, όπως μόνο αυτή ξέρει, φορώντας το ιδιαίτερο blue dyed Banana Moon μαγιό της, το οποίο αναδεικνύει άψογα τη θηλυκότητά της.Shop the Banana Moon collection here



#4 PALM LEAF PRINTΗ εντυπωσιακή Έλενα αγαπάει τους τροπικούς προορισμούς, γι’αυτό και επιλέγει το tropical Banana Moon bikini της, με τα χαρακτηριστικά palm leafs!SShop the Paraiso bikini top & bottom



#5 BLACK IS THE NEW BLACKΗ Βραβευμένη influencer, αγαπάει τα κομμάτια που μπορεί να σετάρει με διάφορους τρόπους. Αυτή τη φορά επιλέγει να συνδυάσει το sexy μαύρο Banana Moon μαγιό της με ένα exotic κιμονό, ψάθινο καπέλο και καφέ σανδάλια.Shop the Banana Moon collection here

