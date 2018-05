Eurovision 2018: Και όμως! Η Ελένη Φουρέιρα είχε «κατέβει» στον διαγωνισμό με τα ελληνικά χρώματα! | Gossip-tv.gr

Μαϊ 12 2018

09:52

Περυσινά ξινά σταφύλια θα σκεφτεί κανείς, όμως για τους λάτρεις του διαγωνισμού τραγουδιού, η συγκεκριμένη είδηση δεν είναι καθόλου αμελητέα…

Και όμως! Η Ελένη Φουρέιρα είχε διεκδικήσει τη συμμετοχή της στην Eurovision με τα ελληνικά χρώματα και μάλιστα με μία σπουδαία συνεργασία η οποία γράφτηκε με χρυσά γράμματα στο βιογραφικό της. Λίγοι θυμούνται λοιπόν ότι η όμορφη τραγουδίστρια η οποία φέτος κατέβηκε στον διαγωνισμό με τα χρώματα της Κύπρου και μάλιστα με μία σαρωτική ερμηνεία πάνω στη σκηνή για το τραγούδι «Fuego» είχε διεκδικήσει τη συμμετοχή της στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό με την Ελλάδα. Ήταν το 2010 με το τραγούδι «Κιβωτός του Νώε» που είχε γράψει ο Μάνος Πυροβολάκης και τραγουδούσε ο ίδιος μαζί με την Ελένη και τον ράπερ Don’ t Ask. Εκείνη τη χρονιά το ελληνικό τραγούδι που θα μας εκπροσωπούσε στη Eurovision αναδείχθηκε μέσα από βραδιά επιλογής τραγουδιού στη χώρα μας, κάτι που σημαίνει ότι δεν έγινε απευθείας ανάθεση από την ΕΡΤ όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Για την ιστορία να θυμίσουμε ότι τα άλλα πέντε τραγούδια που είχαν δηλώσει συμμετοχή και παρουσιάστηκαν εκείνη τη βραδιά ήταν το «Illusion» με τον Χρήστο Χατζηνάσιο, το «Game of life» με την Σάννυ Μπαλτζή και τους Second skin, τον «Κινέζο» με τις Μέλισσες, το «Πολεμάω» με τον Γιώργο Καραδήμο και το Opa με τον Γιώργο Αλκαίο που όπως θα θυμάστε τελικά πήρε το εισιτήριο για τον διαγωνισμό και κατέκτησε την όγδοη θέση. Η Ελένη λοιπόν, είχε κάνει την προσπάθειά της και είχε φτάσει στην… πηγή, όμως δεν κατάφερε να πιεί νερό αφού δεν επιλέχθηκε το τραγούδι της. Δείτε το παρακάτω βίντεο για να θυμηθείτε αυτή τη στιγμή της…

Kατηγορία: The Eurovision Experience by HEINEKEN LIGHT

Πηγή: Ροή