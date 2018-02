Τζορτζ Τσακίρης: Ο πρώτος Έλληνας που κέρδισε Όσκαρ & η Μέριλιν Μονρό

Γεννήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου του 1934 στο Νόργουντ του Οχάιο, απο Έλληνες γονείς -μετανάστες-, τον Στίβεν και τη Ζόι. Στα 83 του χρόνια πια μπορεί να καυχιέται ότι έζησε μία ζωή γεμάτη λάμψη, πάθος και ένα Όσκαρ!

Ο Τζορτζ Τσακίρης είναι ο πρώτος Έλληνας που κατάφερε να κάνει δικό του χρυσό αγαλματίδιο, πόθο όλων των ηθοποιών του Χόλιγουντ και όχι μόνο.

Ο Έλληνας ηθοποιός απέσπασε το 1961 το Οσκαρ Β’ ανδρικού ρόλου για το ρόλο του Μπερνάρντο στην ταινία West Side Story και ήταν αυτός που για πρώτη φορά πήρε το αγαλματίδιο για έναν αμιγώς χορευτικό ρόλο.

Δείτε τη στιγμή της βράβευσής του με Όσκαρ:

Ο Τσακίρης, όμως, διέγραφε ήδη την πορεία του και είχε στο ενεργητικό του τη συμμετοχή του στην επική ταινία της Μέριλιν Μονρό «Gentlemen prefer Blondes», ως ένας από τους χορευτές, τους άντρες με τα σμόκιν, που πλασίωναν την ξανθιά ντίβα, αλλά και στην ταινία «There’s no business like show business».

Ο Τσακίρης και η Μέριλιν Μονρό

Ο ίδιος είχε μιλήσει στο FOX NEWS για τη Μέριλιν: «Ήταν τόσο συγκεντρωμένη στη δουλειά της. Ήταν ήσυχη και δεν μιλούσε σε κανέναν. Δεν ήταν αγενής, απλά πολύ συγκεντρωμένη στη δουλειά της. Κάθε φορά που σταματούσε μία σκηνη δεν πήγαινε στο καμαρίνι της ούτε στον καθρέφτη για να κοιταχτεί. Πήγαινε πίσω στο σημείο που έπρεπε να στέκεται και ήταν πανέτοιμη για το επόμενο γύρισμα. Ήταν δρματικά όμορφη, με απίστευτο δέρμα. Ξέρω ότι κυκλοφορούσαν πολλές ιστορίες για εκείνη, αλλά αυτό που δεν ξεχνάω ποτέ ήταν πως όπου βρισκόταν κυριαρχούσε στον χώρο, τον έκανε δικό της. Ήταν υπέροχα ήσυχη με βασική έννοια της τη δουλειά της.

«Ειλικρινά τη θαύμαζα. Δεν έκανε ποτέ είσοδο με θόρυβο ούτε με μεγάλες κινήσεις για να την προσέξεις. Πάντα ένιωθα ότι είχε καλωσύνη και γλύκα στην καρδιά της. Σέβομαι αυτό που ήταν και τί προσπαθούσε να καταφέρει. Όταν τη βλέπεις σε μία ταινία της, σε οποιαδήποτε ταινία, τα δεν μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από πάνω της. Ήταν τόσο προικισμένη. Και μουσικά ήταν προικισμένη».

Ο ηθοποιός θαύμαζε τόσο τη ντίβα που όταν τη συνάντησε σε ένα πάρτι με τους συντελεστές της ταινίας, ζήτησε από μία συνάδελφο του να πει στη Μέριλιν ότι θέλει να του δώσει ένα φιλί στο μάγουλο. Δυστυχώς, εκείνη γύρισε, τον κοίταξε και είπε: «Μα δεν τον ξέρω»! Ο Τσακίρης έχασε το φιλί της Μέριλιν, αλλά κέρδισε μια από τις πιο δυνατές αναμνήσεις της ζωής του.

Η τηλεόραση

Ο Τσακίρης δεν άφησε τον χώρο του θεάματος και στις δεκαετίες ’70 και ’80 περισσότερο στην τηλεόραση και εμφανίστηκε σε σειρές όπως: Wonder Woman, Medical Center, Χαβάη 5-0 (Hawaii Five-O), Ντάλας (Dallas), Η Συγγραφέας-Ντετέκτιβ (Murder, She Wrote) και στη σαπουνόπερα Σάντα Μπάρμπαρα (Santa Barbara). Εμφανίστηκε επίσης στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς Οικογένεια Πάρτριτζ πλάι σε μιαν άλλη ηθοποιό του μιούζικαλ την Σίρλεϊ Τζόουνς.

Η τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση ήταν το 1996 στην κωμική σειρά Last of the Summer Wine, οπότε και αποσύρθηκε.

Τα κοσμήματα George Chakiris collection

Από όταν αποσύρθηκε ασχολείται με τη δημιουργία κοσμημάτων από ασήμι, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία, έχοντας το δικό του eshop του αλλά και μέσω των μεγαλύτερων καταστημάτων σε όλο τον κόσμο. Τα κοσμήματα του έχουν αγαπηθεί από τους καλλιτέχνες και ο ίδιος έχει ανανδειχθεί σε ένα επιτυχημενο σχεδιαστή και επιχειρηματία.

Είναι ιδιαίτερα υπερήφανος για τη φιλοξενία των κοσμημάτων του στο Mitsukoshi Department Store στο Τόκυο, κάτι που αναφέρει στο επιχειρηματικό βιογραφικό του