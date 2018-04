Τα περίεργα τελετουργικά πλουσίων και διασήμων

Η Beyonce είναι ένας κανονικός άνθρωπος – ή τουλάχιστον αυτό θέλει να πιστέψεις η εικονογράφος Ellen Weinstein που έχει τη βάση της στη Νέα Υόρκη. Στο νέο της βιβλίο, «Recipes for Good Luck: The Superstitions, Rituals, and Practices of Extraordinary People», («Συνταγές για Καλή Τύχη: Οι προλήψεις, τα τελετουργικά και οι πρακτικές ασυνήθιστων ανθρώπων», εξερευνά τα τελετουργικά που ακολουθούν ορισμένοι από τις πιο αναγνωρισμένες δημιουργικές προσωπικότητες παγκοσμίως για να ευνοήσουν την καλή τους τύχη, προκειμένου να δείξει ότι αγχώνονται το ίδιο όπως όλος ο κόσμος.