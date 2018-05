Παίκτης από το Still Standing, στο… The Game of Love: Δείτε όταν φλέρταρε την… Μπεκατώρου! | Gossip-tv.gr

Μαϊ 07 2018

11:48

The Game of Love: Σε έχουμε δει κάπου κάπου σε ξέρουμε!

Ο Βασίλης που ψάχνει να βρει μια αγαπημένη στο Game of love, πηδούσε από κανάρα σε κανάρα και φλέρταρε την Μαρία Μπεκατώρου στο Still Standing!O λόγος για τον Bασίλη Αστέρη, ο οποίος κατάγεται από την Αμαλιάδα Ηλείας, έζησε και μεγάλωσε στην Κόρινθο και τα φοιτητικά του χρόνια τα πέρασε στο Μεσολόγγι και είναι.. Τεχνολόγος Γεωπόνος.

Kατηγορία: Media

Πηγή: Ροή