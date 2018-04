Ο ΑΝΤ1 κάνει… restart! Το νέο πρόγραμμα του σταθμού από τη Δευτέρα 7 Μαϊου

Με στόχο να απελευθερώσει επιπλέον ηµέρες για τα νέα προγράµµατα, οι ιθύνοντες του σταθµού, σύμφωνα με τη Real, αποφάσισαν το «Dancing with the stars» να κατεβάσει αυλαία στις 4 Μαΐου, δηλαδή δύο εβδοµάδες νωρίτερα από τον αρχικό προγραµµατισµό, ενώ το «Hells’ Kitchen» µεταδίδεται πλέον µόνο τις Κυριακές. Ήδη στο χορευτικό σόου που παρουσιάζει η Ευαγγελία Αραβανή ξεκίνησαν οι διπλές αποχωρήσεις και τη µεθεπόµενη Παρασκευή θα µεταδοθεί ο µεγάλος τελικός. Η τελευταία «παρτίδα» λίγο πριν από το… game over της σεζόν ξεκινά στις 7 Μαΐου µε την πρεµιέρα του «Game Of Love». Το ριάλιτι σχέσεων µε παρουσιαστή τον Χάρη Χριστόπουλο, όπως αποφάσισαν οι ιθύνοντες του σταθµού, θα µεταδίδεται τελικά τρεις φορές την εβδοµάδα (∆ευτέρα έως Τετάρτη) από τις 21:00 έως τις 23:00. ∆ιπλή παρουσία στη βραδινή ζώνη του ΑΝΤ1 θα έχει τελικά το «Τhe Wall» µε τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, που αρχής γενοµένης από τις 10 Μαΐου θα µεταδίδεται κάθε Πέµπτη και Παρασκευή. Το τηλεπαιχνίδι, που γυρίζεται σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη Βαρσοβία, υπόσχεται κέρδη που µπορεί να φτάσουν ακόµα και τα 500.000 ευρώ για τους παίκτες που θα έρθουν αντιµέτωποι µε τον «Τοίχο». Για την prime time του Σαββάτου, ο κλήρος πέφτει στους «Δέκα μικρούς Μήτσους» και τον Λάκη Λαζόπουλο, που ετοιµάζει άλλα δύο επεισόδια για τον Μάιο και πιθανότατα άλλα δύο για τον Ιούνιο.