Μπακοδήμου – Αργυρόπουλος: Οι απιστίες, οι καβγάδες, τα περιπολικά και το τεστ DNA

Η παρουσιάστρια του Power Of Lοve και ο κριτής του My Style Rocks έδωσαν μια κοινή συνέντευξη για το… κοινό τους παρελθόν προχωρώντας σε «καυτές» αποκαλύψεις για τον έγγαμο βίο τους. Απιστίες, καβγάδες, τεστ DΝΑ, αστυνομίες και πολλά άλλα είδαν το φως της δημοσιότητας μέσα από κοινή τους συνέντευξη, αναδημοσίευση της οποίας έκανε η εφημερίδα espresso από το περιοδικό Ok.

Η τωρινή τους σχέση είναι άριστη, όπως ισχυρίστηκαν, αλλά, όσο ήταν παντρεμένοι Τα πράγματα μεταξύ τους δεν ήταν ρόδινα. Στην ερώτηση, στον Δημήτρη Αργυρόπουλο αν ήταν άπιστος, η Μαρία Μποκοδήμου απάντησε γελώντας: «Αυτό το ξέρει όλη η Αθήνα!» Ο Αργυρόπουλος, με τη σειρά του, παραδέχτηκε ότι υπήρξε άπιστος και συμπλήρωσε πως, όταν η πρώην γυναίκα του αντιλήφθηκε κάτι, της είπε ότι θα πήγαινε στη Μύκονο, για να σκεφτεί «πώς θα τα μπαλώσει». Ωστόσο η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι δεν ήταν η απιστία, όπως παραδέχτηκαν και οι δύο. Η παρουσιάστρια του Σκάι εξιστόρησε το περιστατικό που έφερε τη ρήξη μεταξύ τους:

«Ένα βράδυ είχαμε βγει χωριστά. Επέστρεψα στο σπίτι, ο Δημήτρης δεν ήταν εκεί και έπεσα να κοιμηθώ. Κατά τις 6 το πρωί χτύπησε το κουδούνι. Κατέβηκα και, όταν ρώτησα ποιος είναι, μου απάντησε: «Μου ανοίγεις; Δεν έχω κλειδιά». «Να είχες» του απάντησα. «Έλα, και είναι και η Αστυνομία εδώ» μου είπε και, όπως κοίταξα από το τζαμάκι της πόρτας, είδα τον φάρο του περιπολικού. Τι είχε συμβεί; Του είχαν ζητήσει να σταματήσει, εκείνος, επειδή είχε πιει και δεν ήθελε να του κάνουν αλκοτέστ, δεν το έκανε και άρχισαν να τον κυνηγούν σε όλο το Ψυχικό. Επειδή όμως ήταν η βραδιά που η Αστυνομία έψαχνε έναν διαβόητο κακοποιό και το αυτοκίνητο του Δημήτρη είχε ξένες πινακίδες, νόμισαν ότι είναι ύποπτος. Και επειδή εκείνη τη βραδιά είχαν κάνει πολλές προσαγωγές και ήταν γεμάτα τα αστυνομικά τμήματα, τον έφεραν σπίτι, εκεί είπα από μέσα μου: «Δεν μου αξίζει αυτό που βιώνω. Πρέπει να τελειώνει αυτή η σχέση»». Από την πλευρά του, ο πρώην σύζυγος της πρόσθεσε: «Τρύπωσα στο κρεβάτι και λίγο μετά ήρθε η Μαρία και μου είπε πολύ σοβαρά: «Εγώ θα παω σε λίγο στην εκπομπή, θέλω, όταν επιστρέψω το μεσημέρι, να έχεις φύγει». Έτσι χωρίσαμε».

Μέσα σε όλα τα προβλήματα αυτής της σχέσης υπήρχε και ζήλια εκ μέρους του Δημήτρη Αργυρόπουλου, η οποία τον οδήγησε ακόμα και στο να απαιτήσει τεστ πατρότητας στον πρώτο τους γιο: «Το χειρότερο που είχε συμβεί είναι ότι πίστευα πως η Μαρία τα έχει με άλλον. Κι αυτό ξεκίνησε όταν γέννησε τον Νικήτα και της ήρθε μια ανθοδέσμη από άγνωστο αποστολέα, που έγραψε: «Να μας ζήσει, ακόμα κι αν δεν το μεγαλώσουμε μαζί»» ομολόγησε ο και η παρουσιάστρια, αφού εξήγησε πως η επιστολή είχε σταλεί επίτηδες, αποκάλυψε την ακραία αντίδραση του: «Να φεύγουμε από το μαιευτήριο και αντί να είμαστε χαρούμενοι, να μου ζητάει τεστ DΝΑ. Να είναι το παιδί φτυστό ο Δημήτρης και να φωνάζει: «Γιατί δεν θέλεις να κάνουμε το τεστ;.»».