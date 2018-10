Μαρία Μενούνος – Keven Undergaro: Ο παραδοσιακός γάμος τους στο Άκοβο! Φωτο και βίντεο

Στο Άκοβο Αρκαδίας αποφάσισε η Μαρία Μενούνος να παντρευτεί και με θρησκευτικό γάμο τον άντρα της ζωής της, Keven Undergaro. Το ζευγάρι έφτασε στην Ελλάδα την Τετάρτη για να επιμεληθεί τις τελευταίες λεπτομέρειες του μυστηρίου έτσι ώστε να είναι όλα άψογα για ζήσει μια από τις πι όμορφες στιγμές της ζωής του, έχοντας κοντά του τα αγαπημένα του πρόσωπα. Εκεί ήταν και το TLIFE!

Η νύφη έκλεψε τις εντυπώσεις με τη δημιουργία που επέλεξε και με τον τρόπο που έφτασε στην εκκλησία! Η Σήλια Κριθαριώτη της έφτιαξε ένα off the shoulder νυφικό από μεταξωτή οργάντζα με λουλούδια ζωγραφισμένα στο χέρι. To πέπλο της είναι από μεταξωτό τούλι με λουλούδια εμπλουτισμένο με λεπτομέρειες ζωγραφισμένες στο χέρι.

Η συγκίνηση της νύφης κατά τη διάρκεια της τελετής ήταν έντονη! Κουμπάροι στο γάμο της είναι ο Λέων Πατίτσας και η Μαριέττα Χρουσαλά, ο Δημήτρης Γιαννέτος και ο Σωτήρης Κυρανάκος.

Ελάχιστοι είναι οι καλεσμένοι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του TLIFE, που ταξίδεψαν από την Αμερική. Η Μαρία, μετά τον εντυπωσιακό πολιτικό γάμο στην Times Square στη Νέα Υόρκη, ήθελε να κάνει αυτό το μυστήριο κυρίως για τους συμπατριώτες της τιμώντας τα ήθη και τα έθιμα της ιδιαίτερης πατρίδας της. Έκανε μάλιστα τόσο ανοιχτό το μυστήριο έτσι ώστε να χαρούν μαζί τους όλοι οι συντοπίτες της που συμμετείχαν στα πατροπαράδοτα γαμήλια έθιμα.

Στην ίδια λογική και το μενού του γάμου κινείται σε παραδοσιακές και τοπικές γεύσεις που συνάδουν με τις προτιμήσεις του ζευγαριού. Το Δειπνοσοφιστήριον Catering, που ανέλαβε εξ’ ολοκλήρου την οργάνωση του γάμου, σχεδίασε έναν “Greek style family service” γάμο με παραδοσιακό, ελληνικό μενού με πιάτα εμπνευσμένα από τόπο της αγαπημένης παρουσιάστριας με παραδοσιακές πινελιές όπως άρωμα και χρώμα λεμονιού αλλά και ελληνικά βότανα.

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου ενώ η δεξίωση έχει θα γίνει στο Δημοτικό Σχολείο Ακόβου.

Παραδοσιακό χαρακτήρα θα έχουν και τα αναμνηστικά που θα παραλάβουν οι καλεσμένοι αφού τα επιμελήθηκε μαζί με της μπομπονιέρες η Κρητικιά δημιουργός Ελίνα Μπακίντα. Από τις ωραίες λεπτομέρειες στη διακόσμηση είναι και τα λεμόνια, που σύμφωνα με το TLIFE, είναι από τα αγαπημένα της νύφης.

Στην εκκλησία, που απέχει περίπου 300 μέτρα από το πατρικό της την συνοδεύσει ο πατέρας της και έφτασαν με άμαξα, υπό τους ήχους παραδοσιακής μουσικής και τσολιάδων. Σε γιορτινό κλίμα έγινε και η προετοιμασία στο σπίτι της.

Το νυφικό της φέρει την υπογραφή της Σήλιας Κριθαριώτη αλλά και το δεύτερο φόρεμα που επέλεξε για αυτή τη μέρα. Ένα κίτρινο cocktail φόρεμα από μεταξωτή τυπωμένη οργάντζα, κεντημένο στο χέρι με Swarovski, χειροποίητα λουλούδια και απλικέ δαντέλες.

Το make up και τα μαλλιά της επιμελήθηκε ο κουμπάρος και κολλητός της Δημήτρης Γιαννέτος. Ο γνωστός beauty expert ανέλαβε και την κουμπάρα, Μαριέττα Χρουσαλά αλλά και τη μαμά της νύφης, Λίτσα Μενούνος.