Μάικ Θαλασσίτης: Βρέθηκε νεκρός ο Κύπριος παίκτης reality

Οι συνθήκες υπό τις οποίες άφησε την τελευταία του πνοή ο Μάικ Θαλασσίτης, σε ηλικία μόλις 26 ετών, δεν έχουν γίνει γνωστές. Το μόνο που έχει γίνει γνωστό είναι πως βρέθηκε σε δάσος κοντά στο σπίτι του.

Ο Μάικ Θαλασσίτης ήταν πρώην ποδοσφαιριστής και είχε αγωνιστεί στην League 2 του αγγλικού πρωταθλήματος.

Όταν τελείωσε η ποδοσφαιρική του καριέρα γνώρισε τηλεοπτική επιτυχία με τη συμμετοχή του στην τρίτη σεζόν του reality Love Island το καλοκαίρι του 2017. Είχε εμφανιστεί επίσης στο Celebs Go Dating. Σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, ο Θαλασσίτης αυτοαποκαλούνταν Έλληνας Θεός.

Ο θάνατός του έρχεται μόλις λίγους μήνες μετά από εκείνον του καλύτερού του φίλου, Ντάνι Κατς, που έφυγε από τη ζωή την παραμονή των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Μάικ Θαλασσίτης περνούσε δύσκολες στιγμές μετά τον δημόσιο, επεισοδιακό, χωρισμό του από την σταρ του The Only Way Is Essex, Μέγκαν ΜακΚένα.

