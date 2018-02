Κορίτσια αυτός είναι ο «καυτός» λόγος για να δείτε το Fifty Shades Freed!

Όσες είδατε τη νέα ταινία «Fifty ShadesFreed», σίγουρα προσέξατε μια νέα προσθήκη στο καστ.

Ο Sawyer, ο μυώδης και σέξυ σωματοφύλακας της Anastasia Steele, τράβηξε τα βλέμματα του γυναικείου κοινού και όχι αδίκως.

Ψηλός, γυμνασμένος, με κοστούμι, λιγομίλητος αλλά και πιστός στα αφεντικά του, ρισκάρει ακόμη και τη ζωή του. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι έκλεψε την παράσταση από τον Cristian Grey.

Ο κατά κόσμον Brant Daugherty, έχει πρωταγωνιστήσει κυρίως σε σειρές όπως το Pretty Little Liars, Relationship Status, Days of Our Lives κ.α.

Το «Fifty Shades Freed» είναι η πρώτη ταινία όπου γίνεται γνωστός και σίγουρα έχει πολύ μέλλον μπροστά του.

Μάλιστα, στη νέα ταινία όπου θα πρωταγωνιστήσει, θα υποδυθεί έναν χορευτή, κάτι που μάλλον κατέχει, καθώς έχει χορέψει στο Αμερικάνικο Dancing with the stars.

Ο μελαχρινός ηθοποιός με τα γαλάζια μάτια και το 1.85 ύψος, γεννήθηκε στο Οχάιο των ΗΠΑ και είναι Λέων.

Ο 32χρονος Αμερικανός προσέχει πολύ το σώμα του και γυμνάζεται, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που ανεβάζει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.Και εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτό! Απολαύστε τον, κορίτσια.