Η πρώτη εμφάνιση της Σιλό Τζολί – Πιτ μετά το ατύχημα – τι της συνέβη

Τρεχάματα είχε πριν από λίγες μέρες η Αντζελίνα Τζολί αφού η κόρη της Σιλό είχε ατύχημα.

Η 11χρονη κόρη της Τζολί και του Μπραντ Πιτ έχασε την ισορροπία της ενώ έκανε σνόουμπορντ με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να σπάσει το χέρι της κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών.

Σύμφωνα με το περιοδικό People, που επικαλείται πηγή που βρίσκεται κοντά στην οικογένεια, η 11χρονη Σιλό είναι πλέον καλά και αναρρώνει ενώ η μητέρα της ευγνωμονεί την ομάδα που την βοήθησε.

Μάλιστα, έκανε και την πρώτη της δημόσια εμφάνιση χθες, στο πλευρό της μαμάς της και της αδελφής της Ζαχάρα στο National Board of Review Gala.



Reuters

Και η υπερπροστατευτική μαμά της Τζολί δεν σταμάτησε να στέκεται δίπλα της και να την φροντίζει.



Splash



Splash

Η Αντζελίνα και ο Μπραντ έχουν συνολικά έξι παιδιά, την Σιλό, τον Μάντοξ, τη Ζαχάρα, τον Παξ και τα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν.



Reuters

Η Αντζελίνα, εμφανίστηκε προχθές στις Χρυσές Σφαίρας, όπου η ταινία της First They Killed My Father, ήταν υποψήφια στην κατηγορία καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση έκανε η αντίδρασή της όταν η Τζένιφερ Ανιστον ανέβηκε στη σκηνή για να παραδώσει βραβείο.