Η Νταϊάνα Ρος υπερασπίζεται δημοσίως τον Μάικλ Τζάκσον

Χρησιμοποιώντας το τραγούδι της «Stop in the name of love», μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, η Νταϊάνα Ρος μπήκε και αυτή στο χορό των δηλώσεων για τον Μάικλ Τζάκσον. Τον περιγράφει σαν άνθρωπο με απίστευτη δύναμη απαντώντας στην ουσία στους επικριτές του μετά από την προβολή του ντοκιμαντέρ Leaving Neverland, το οποίο περιλαμβάνει σοβαρούς ισχυρισμούς για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών από τον Τζάκσον.

Η Ρος που συνδεόταν με μακρά φιλία με τον Τζάκσον έγραψε στοTwitter ότι ο Τζάκσον για εκείνη και για πολλούς άλλους είχε μια απίστευτη δύναμη και μια θαυμάσια προσωπικότητα και στο όνομα της αγάπης παρακάλεσε να σταματήσει αυτή η συζήτηση.

Τα σχόλια της Ρος έρχονται μετά από αυτά της Μπάρμπαρα Στρέιζαντ, η οποία είχε επίσης υποστηρίξει τον Μάικλ Τζάκσον και δέχθηκε απίστευτη κατακραυγή όταν ανέφερε ότι τα παιδιά αυτά ήταν ενθουσιασμένα το διάστημα που ήταν στην έπαυλη του Τζάκσον, ενώ πρόσθεσε ότι δεν αισθάνθηκε «τίποτα άλλο παρά συμπάθεια» για τα υποτιθέμενα θύματα του Τζάκσον.

Στην ταινία Leaving Neverland, ο Τζάκσον κατηγορείται από τους Wade Robson και James Safechuck για χρόνια σεξουαλική κακοποίηση όταν ήταν παιδιά. Οι ισχυρισμοί τους έχουν βλάψει σοβαρά την κληρονομιά του Τζάκσον με σταθμούς να αφαιρούν τραγούδια του από τα προγράμματά τους και καλλιτέχνες όπως ο Drakeνα αφαιρούν τραγούδια του από την περιοδεία τους.

Μια διαφημιστική καμπάνια που επικαλείται την αθωότητα του Τζάκσον φιλοξενήθηκε στα λεωφορεία του Λονδίνου, προτού αφαιρεθεί λόγω της «ευαισθησίας του κοινού».