Η Μελάνια Τραμπ «χαστουκίζει» τα media με μια συνέντευξη – ποταμό (video)

Πώς διαχειρίζεται τους… ψιθύρους για τις εξωσυζυγικές σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ; Πόσο αγαπά τον σύζυγό της; Γιατί φόρεσε το μπουφάν με το μήνυμα «Πραγματικά δεν με νοιάζει»; Η Μελάνια Τραμπ απαντά για όλους και για όλα!

Πόσα και πόσα άρθρα, πρωτοσέλιδα, αποκλειστικά και μη είναι αφιερωμένα στην ίδια από τότε που πέρασε το κατώφλι του Λευκού Οίκου ως Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.

Η Μελάνια Τραμπ έχει διαβάσει… τέρατα κατά καιρούς για την ίδια. Δημοσιεύματα τα οποία είτε είναι αληθινά είτε όχι, έχουν το ίδιο αποτέλεσμα: Το να βρίσκεται η ίδια ασταμάτητα στο «στόχαστρο» των ΜΜΕ. Άλλωστε έχει όλο το… πακέτο: Είναι η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, είναι όμορφη, είναι… σύζυγος του Τραμπ βασικά κι αυτό φτάνει!

Έτσι, λοιπόν, η Μελάνια Τραμπ αποφάσισε να μιλήσει. Παραχώρησε συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC και μια ερώτηση αφορούσε στο… περίφημο τζάκετ.

Το μπουφάν που φορούσε η Μελάνια Τραμπ στην αιφνιδιαστική επίσκεψη που πραγματοποίησε στα σύνορα με το Μεξικό τον περασμένο Ιούνιο και προκάλεσε κατάπληξη και πολλά ερωτηματικά… Ερωτηματικά για το τι… ήθελε να πει η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, με τη φράση που ήταν γραμμένη στην πλάτη του μπουφάν. Η οποία ανέφερε: «Πραγματικά, δεν με νοιάζει, εσένα;»

Η Μελάνια Τραμπ παραδέχεται πως ήταν ένα… μήνυμα για τα «αριστερά media που με κριτικάρουν συνεχώς». Η ίδια συνέχισε λέγοντας πως το φόρεσε ανεβαίνοντας στο αεροπλάνο και βλέποντας την… εμμονή των ΜΜΕ αποφάσισε να το φορέσει και κατεβαίνοντας από την πτήση για να στείλει το μήνυμα πως θα πρέπει τα ΜΜΕ να ασχολούνται με τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις της και όχι με το τι φοράει.

Δείτε το απόσπασμα

Melania Trump tells @TomLlamasABC she wore the ‘I really don’t care’ jacket “for the people and for the left-wing media who are criticizing me. And I want to show them that I don’t care.” #MelaniaTrump https://t.co/EqEyfZkJvZ pic.twitter.com/2EWeCKB0de

Όσον αφορά στα… περίφημα διατάγματα του Ντόναλντ Τραμπ για τους μετανάστες, που ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων σε όλο τον κόσμο μετά τις αμέτρητες ιστορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούσαν σε οικογένειες των οποίων τα μέλη χωρίζονταν, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ απάντησε πως πιστεύει στις επιλογές του συζύγου της, τονίζοντας πως πρέπει να υπάρχει έλεγχος στο ποιος μπαίνει στην χώρα.

[email protected] on immigration: “I believe in the policies that my husband put together. Because I believe that we need to be very vigilant who is coming to the country, and not to do us harm.” … 🤢 pic.twitter.com/5NP1kcd8DC

— ᴿealfarmacist (@real_farmacist) October 13, 2018