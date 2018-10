Η Ελληνίδα τραγουδίστρια με αυτή τη φωτογραφία γιόρτασε τα 64α γενέθλιά της

το 64’ λεπτό του παιχνιδιού … ευγνώμων για κάθε δευτερόλεπτο … συνταξιδιώτες στο χρόνο ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΧΕΣ … Φιλια #mybirthday 18/10/54 #alexandria #egypt #mymom #my father… love for ever …», έγραψε κάτω από τη φωτογραφία που τη δείχνει στην αγκαλιά της μητέρας της!

Αγκαλιά που όπως χαρακτηρίζει η αγαπημένη μας Άλκηστις Πρωτοψάλτη, είναι η «ωραιότερη αγκαλιά» του κόσμου!

Για όσους δεν το γνωρίζουν το πραγματικό όνομα της Άλκηστις Πρωτοψάλτη είναι Άλκηστις Σεβαστή Αττικιουζέλ και γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Στην Ελλάδα η οικογένειά της μετακόμισε το 1960 εξαιτίας των πολιτικών γεγονότων που λάμβαναν χώρα στην Αίγυπτο. Στην εφηβεία της ασχολήθηκε με τον αθλητισμό και περισσότερο συγκεκριμένα με το στίβο. Αν και φαινόταν ότι θα ακολουθήσει μια καριέρα στον αθλητισμό, μετά από προτροπές φίλων έκανε μια ακρόαση με το Δήμο Μούτση, ο οποίος αναγνώρισε το ταλέντο της στο τραγούδι και σύντομα κυκλοφόρησε ο δίσκος με την πρώτη της δισκογραφική εμφάνιση, το 1975.

Ωστόσο η αγάπη της για τον αθλητισμό δεν σταμάτησε. Η ίδια ακόμη και τώρα αθλείται όσο μπορεί και μέσα από τις φωτογραφίες που δημοσιεύει τακτικά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, φαίνεται το καλά διατηρημένο κορμί που έχει καταφέρει να έχει και που πολλές γυναίκες, όχι μόνο στην ηλικία της αλλά και νεότερες, ζηλεύουν!