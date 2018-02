Η Δούκισσα αποκάλυψε στο «Baby Shower» το όνομα που θα δώσει στον γιο της

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε φωτογραφίες από τη βραδιά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας στη λεζάντα, «αν έχεις καλές φίλες, ένα χαλαρό μάζεμα στο σπίτι μετατρέπεται στη στιγμή σε φανταστικό “baby shower”! Περάσαμε υπέροχα χθες το βράδυ. Thank u all! Love you all!».

Μάλιστα, σε ένα από τα κουτιά με τα γλυκά που κέρασε τις καλεσμένες της, μεταξύ των οποίων η Κατρίνα Τσάνταλη και η Ρεγγίνα Κουρή, αναγράφεται και το όνομα που θα πάρει ο μπέμπης. Συγκεκριμένα, θα ονομαστεί Σάββας, από τον πατέρα του Δημήτρη Θεοδωρίδη!