Γάμος πρίγκιπα Harry-Meghan Markle: Η Σμαράγδα Καρύδη τρολάρει το πριγκιπικό ζεύγος και «κλαίμε»

Μαϊ 19 2018

23:01

Ο γάμος έγινε και όλοι ζήσαμε μαζί τους το παραμύθι!

Πρίγκιπας Harry και Meghan Markle ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου και εκτός από την συγκίνηση των οικείων τους, «κλαίμε» κι εμείς από τα γέλια με την φωτογραφία που «ανέβασε» η Σμαράγδα Καρύδη για να τρολάρει λίγο το γεγονός!

«Παιδιά να ζήσετε ?Wishing you a lifetime of love and happiness @constantinemarkoulakisofficial τη θυμάσαι αυτή την απλή φωτο?», γράφει.

Δείτε τι ανέβασε!

