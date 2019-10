Βίκυ Κάβουρα: Η εξομολόγηση για το τροχαίο

Στον Παύλο Σταματόπουλο και την εκπομπή “Μεσημέρι YES” έδωσε συνέντευξη η Βίκυ Κάβουρα, που μίλησε μεταξύ άλλων και για το τροχαίο ατύχημα που παραλίγο να της στοιχίσει τη ζωή.

«Ήμουν και αγοροκόριτσο γιατί μου άρεσε πολύ η παρέα με τα αγόρια. Μετά νευρίαζα και τα χτυπούσα τα αγόρια. Έχω φίλους μου στη Σπάρτη που τους αγαπώ πολύ, οι οποίοι έχουν γρατζουνιές από μένα, τους χτυπούσα.

Όταν παίζει ένα αγοράκι με ένα κοριτσάκι και πάει μετά στο να σου δώσω κι ένα φιλάκι, εκεί εγώ τρελαινόμουν και τα κολλούσα στον τοίχο. Με τον αδερφό μου μιλάμε με τα… μάτια και μοιραζόμαστε τα πάντα.

Είχα ένα μικρό αυτοκίνητο, ήταν ένα stop, ήμουν ζαλισμένη συναισθηματικά, άσχημη φάση της ζωής μου αυτή πολύ… Κοίταξα δεξιά, ενώ έπρεπε να κοιτάξω αριστερά και μου ήρθε ένα λεωφορείο και με έκανε… Νομίζω ότι μετά από αυτό, που μου δόθηκε δεύτερη ευκαιρία στη ζωή, είμαι αρκετά καλή οδηγός.

Στο Just the 2 of us θα είμαι στα backstage. Είμαι οκ με τη σχέση μου αυτή τη στιγμή», είπε η Βίκυ Κάβουρα.