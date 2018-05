«Έκλεισε» το πρόγραμμα του ΑΝΤ1 για του χρόνου! Το Nomads 2, οι «Greek Ninja» και η μυθοπλασία! | Gossip-tv.gr

Μαϊ 23 2018

05:57

Με στόχο την έκπληξη και µε προσεκτικά βήµατα σχεδιάζει ο ΑΝΤ1 το πρόγραμμα της επόµενης σεζόν.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, στο πρώτο µισό της σεζόν θα προτιµήσει µεγάλη ποικιλία και κάτι διαφορετικό κάθε µέρα για να ικανοποιήσει το αίτηµα του κοινού για ανανέωση και όχι ένα µεγάλο καθηµερινό ριάλιτι. Αιχµή του δόρατος θα είναι το «Ninja warriors», που θα µετονοµαστεί πιθανότατα σε «Greek Ninja» και θα µεταδίδεται µία φορά την εβδοµάδα. Τις υπόλοιπες ηµέρες το πρόγραµµα θα περιλαµβάνει σειρές µυθοπλασίας (µία ή δύο κωµικές και µια δραµατική), ενώ δεν αποκλείεται κάποιες εξ αυτών να έχουν 90λεπτα επεισόδια καταλαµβάνοντας δύο slot στη βραδινή ζώνη. Το κανάλι, που έχει ολοκληρώσει το µπάτζετ της νέας σεζόν, φέρεται να κρατά και 2-3 άσους στο µανίκι που δεν αποκαλύπτει για λόγους ανταγωνισµού. Η ιδέα του µεγάλου καθηµερινού ριάλιτι δεν εγκαταλείπεται εξ ολοκλήρου, αλλά µετατίθεται για το δεύτερο µισό της σεζόν. Σύµφωνα µε πληροφορίες της Real, από τα τέλη Ιανουαρίου εξετάζονται να βγουν στον αέρα ή το «Nomads 2» µε σηµαντικές βελτιώσεις ή το «I’ m a celebrity, get my out of here», ώστε να είναι απέναντι από το οµοειδές «Survivor».

Kατηγορία: Media

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του, την εξατομίκευση των διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie.

Πηγή: Ροή