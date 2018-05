Άνθιμος Ανανιάδης: Το μωρό του έκλεισε τον πρώτο μήνα! Η φωτογραφία στο Instagram | Gossip-tv.gr

Μαϊ 20 2018

22:15

Πριν από έναν μήνα γεννήθηκε το πρώτο του παιδί και είναι ένας ευτυχισμένος χαζομπαμπάς!

Ο Άνθιμος Ανανιάδης βιώνει το θαύμα της πατρότητας αφού η σύντροφος του, Μαρία Νεφέλη Γαζή, του χάρισε ένα υπέροχο πλασματάκι!

Η κούκλα αγαπημένη του ηθοποιού «ανέβασε» μια τρυφερή φωτογραφία με το μωρό τους.

«Happy one month my love ? «Babies are bits of star-dust blown from the hand of God. Lucky the woman who knows the pangs of birth for she has held a star.», σχολίασε η ίδια.

