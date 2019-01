6 αποδοτικοί τρόποι να καταπολεμήσεις το στρες

«Mια φορά υπάρχουμε, δεν υπάρχει τρόπος να υπάρξουμε δύο φορές και μάλλον δεν θα υπάρξουμε ποτέ ξανά. Κι εσύ που δεν εξουσιάζεις το αύριο, αναβάλλεις τη χαρά. Και η ζωή πάει χαμένη με τις αναβολές και ο καθένας πεθαίνει απασχολημένος»: τάδε έφη ο φιλόσοφος Επίκουρος και αυτά τα λόγια του μοιάζουν με έναν μικρό οδηγός επιβίωσης σε έναν κόσμο που δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ερμηνεύσουμε και να κατανοήσουμε με ακρίβεια.

Τα πάντα γύρω μας μεταβάλλονται και μεταλλάσσονται αστραπιαία και μονάχα ο εαυτός μας είναι ο σταθερός σύμμαχός μας.

Οι επιλογές μας καθορίζουν την καθημερινότητά μας και αν αυτές μας προσφέρουν ευχαρίστηση, τότε όλα γίνονται πιο εύκολα.

Ισως, διαβάζοντας αυτές τις γραμμές, να σκέφτεστε ότι δεν ανήκετε στην ομάδα ανθρώπων που ζουν τη ζωή που έχουν επιλέξει.

Αν συμβαίνει αυτό, τότε πιθανότατα να καταβάλλεστε από στρες που με δυσκολία μπορείτε να διαχειριστείτε. Είναι λογικό: αν κάνετε μια δουλειά που δεν αγαπάτε πραγματικά, αν χάνετε τον εαυτό σας μέσα σε τοξικές σχέσεις, αν επιτρέπετε στους γύρω σας να «ελέγχουν» την ψυχοσύνθεσή σας, αν στο άκουσμα της λέξης «καθημερινότητα» σας έρχονται αυτομάτως στο μυαλό οι λέξεις «προβλήματα και υποχρεώσεις», τότε το στρες και όλα τα επακόλουθά του δεν μπορούν παρά να είναι κομμάτι της ζωής σας.

Κανείς δεν είπε ότι είναι κάτι απλό να μπορέσουμε πολύ εύκολα να ελέγξουμε τη σκέψη μας όταν είναι «εκπαιδευμένη» να σκέφτεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο.

Από την άλλη, όμως, το μυαλό είναι πανίσχυρο και μπορεί να δώσει στη ζωή μας την κατεύθυνση που εμείς θέλουμε. Αν είστε δέσμιοι του στρες, είναι καιρός να «σπάσετε» τις αλυσίδες του. Απουσία στρες, καλύτερη υγεία.

Τι μπορείτε να κάνετε για δείτε ουσιαστική διαφορά στον εαυτό σας;

Οι παρακάτω τρόποι θα βοηθήσουν σημαντικά στην προσπάθειά σας.

1) Ελάττωσε την ποσότητα καφεΐνης που καταναλώνεις σε ημερήσια βάση: Περιόρισε την ποσότητα καφέ που πίνεις και αύξησε την ποσότητα νερού. Θα διαπιστώσεις σημαντική διαφορά στο σώμα σου, σε μικρό χρονικό διάστημα.

Ο καφές χαρίζει ενέργεια αλλά όταν καταναλώνεται σε μεγάλη ποσότητα δεν βοηθά το σώμα να χαλαρώσει. Δημιουργεί ακούσια «πρόσφορο» έδαφος για την εμφάνιση στρες. Το νερό θα ενυδατώσει τον οργανισμό σου και να σε αναζωογονήσει.

2) Ηρθε η στιγμή να χαλάσεις την στενή «φιλία» σου με τα social media: Aν βλέπεις και παρατηρείς τον κόσμο μέσα από την οθόνη του κινητού σου, αν μόνιμη «έγνοια» σου είναι οι ειδοποιήσεις σε Facebook και Instagram κι έχεις μπει σε διαδικασία να συγκρίνεις τη ζωή σου με τη ζωή των άλλων, τότε αναπόφευκτα το στρες γίνεται μέρος αυτού του σκηνικού.

Να είσαι επιλεκτική με την χρήση των social media. Αν είναι εργαλείο της δουλειάς σου, να προσπαθείς να απέχεις από αυτά τις ώρες που δεν βρίσκεσαι στο γραφείο. Επιδίωξε «αληθινές» στιγμές, μακριά από οθόνες, likes και notifications.

3) Aποδοχή: «All I can do is be me, whoever that is» είχε πει ο Bob Dylan. «Αυτό που μπορώ να είμαι, είναι να «είμαι εγώ», ό,τι κι αν είναι αυτό». Αποδοχή, λοιπόν. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου να σκεφτεί τι έχει καταφέρει, τι έχει προσπαθήσει, που στοχεύει. Αποδέξου κάθε σου συναίσθημα. Αν έχεις άγχος και στρες, μην «κλωτσάς» τον εαυτό σου και μην τον κατηγορείς. Για να υπάρχει άγχος, σημαίνει ότι κάτι έχει καταφέρει να επισκιάσει την ψυχική σου ηρεμία γιατί του δίνεις εσύ αξία.

Αγκάλιασε τον εαυτό σου και μην νιώθεις ενοχές αν έχεις στρες. Θα δεις ότι θα δεις σημαντική διαφορά στη διαχείρισή του. Αν εκπαιδευτείς στο να αξιολογείς και να αιτιολογείς τα (συν)αισθήματά σου, θα νιώσεις σιγουριά για τον εαυτό σου. Με τον καιρό, όλα θα σου φαίνονται πιο απλά.

4) Δημιούργησε ένα «τελετουργικό» πριν κοιμηθείς: Κάθε μικρή λεπτομέρεια μέσα στην ημέρα έχει τη σημασία της.

Δώσε προσοχή σε κάθε μικρή κίνησή σου μέσα στη μέρα. Οταν έρχεται το βράδυ, λίγο πριν κοιμηθείς, φέρσου όμορφα στον εαυτό σου. Κάνε ένα χαλαρωτικό μπάνιο, βάλε μια αρωματική κρέμα στα άκρα σου, πάρε βαθιές ανάσες, νιώσε ασφαλής με τον εαυτό σου. Εσύ δίνεις αξία στα πράγματα.Εσύ ομορφαίνεις τις στιγμές.

5) Ευγνωμοσύνη: Μην σκέφτεσαι αυτά που δεν έχεις, να σκέφτεσαι όλα αυτά που έχεις. Ο ποιητής και φιλόσοφος, Χαλίλ Γκιμπράν είχε πει «Να είσαι ευγνώμων για τα καλά και τα άσχημα στη ζωή σου. Και τα δύο σου δίδαξαν κάτι». Αγχος μας προκαλούν οι προσδοκίες, η σκέψη της αποτυχίας και της ματαίωσης. Μην περιμένεις να ηρεμήσεις και να καταπολεμήσεις το στρες αν δεν νιώσεις το αίσθημα πληρότητας με αυτά που ήδη έχεις.

6) Οι αρνητικές σκέψεις είναι η πηγή του προβλήματος: Οι σκέψεις καθορίζουν την ψυχική μας διάθεση. Αν είμαστε πεπεισμένοι ότι είχαμε μια δύσκολη μέρα, τότε αρνητικά συναισθήματα μας πλημμυρίζουν.

Αν σκεφτούμε όλα τα καλά που συνέβησαν και δώσουμε αξία σε αυτά, τότε το άγχος γίνεται κομπάρσος και πρωταγωνίστρια γίνεται η ηρεμία. Εμείς δίνουμε χρώμα και φως στις σκέψεις μας. Αυτά που ακούμε, αυτά που διαβάζουμε και συζητάμε γίνονται η «πρώτη ύλη» των συναισθημάτων μας. Ας είναι ποιοτικά όλα αυτά. Το στρες σιγά σιγά δεν θα βρίσκει τον χώρο που διεκδικεί. Αυτός ο χώρος θα είναι κατειλημμένος από άλλες σκέψεις, πιο φωτεινές.