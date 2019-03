Ώρα της Γης: Στο σκοτάδι ο πλανήτης για την προστασία του περιβάλλοντος

Στις 30 Μαρτίου, εκατοντάδες μνημεία και πόλεις του κόσμου θα σβήσουν τα φώτα τους σε μια προσπάθεια ο πλανήτης να ενωθεί και να διαδηλώσει ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Η «Ώρα της Γης» στην Ελλάδα θα γίνει από τις 8:30 μ.μ. έως τις 9:30 μ.μ. της 30ής Μαρτίου.

H «Ώρα της Γης» («Earth Hour») ξεκίνησε σαν ιδέα το 2007 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όταν δύο εκατομμύρια σπίτια αποφάσισαν να εναντιωθούν στην κλιματική αλλαγή, σβήνοντας τα φώτα για μία ώρα. Η πρωτοβουλία ανήκε στην περιβαλλοντική οργάνωση WWF και τη διαφημιστική εταιρεία Leo Burnett.

#EarthHour is just around the corner! Are you ready for it? #Connect2Earth with us on 30th March 2019, 8:30PM your local time. pic.twitter.com/CaTk9LeWx3

— Earth Hour (@earthhour) March 29, 2019