Φράνσις Άρνολντ: Νόμπελ Χημείας έπειτα από μια σειρά από τραγωδίες στην προσωπική της ζωή

«Πριν από 25 χρόνια θεωρείτο τρέλα. Οι επιστήμονες δεν το έκαναν. Οι κύριοι δεν το έκαναν. Αλλά μια που είμαι μηχανικός (η Άρνολντ είναι χημικός μηχανικός) και δεν είμαι κύριος, δεν είχα κανένα πρόβλημα με αυτό». Αυτά ήταν τα λόγια της Φράνσις Άρνολντ, της πέμπτης γυναίκας που τιμάται με Νόμπελ Χημείας, το 2004 όταν προστέθηκε στο National Inventors Hall of Fame των ΗΠΑ.

ΠΗΓΕΣ: BBC, The Guardian, The New York Times

Η 62χρονη Φράνσις Άρνολντ τιμήθηκε μαζί με τους Τζορτζ Σμιθ και Γκρέγκορι Ουίντερ με το βραβείο Νόμπελ Χημείας 2018. Οι τρεις επιστήμονες τιμήθηκαν για τις έρευνές τους με τη χρήση της κατευθυνόμενης εξέλιξης για την παραγωγή ενζύμων για νέες χημικές και φαρμακευτικές ουσίες.

Το βραβείο απονέμεται κατά το ήμισυ στην αμερικανίδα επιστήμονα και κατά το έτερο ήμισυ στον συμπατριώτη της Τζορτζ Π. Σμιθ και στον Βρετανό Γκρέγκορι Π. Ουίντερ.

Η χρήση ενζύμων, που αναπτύχθηκε από την Άρνολντ, περιλαμβάνει την πιο φιλική προς το περιβάλλον παρασκευή χημικών ουσιών, όπως φαρμάκων, και την παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων για πιο πράσινες μεταφορές.

Η πρόσφατη όμως βράβευσή της επισκιάστηκε από τις σεξιστικές δηλώσεις ενός επιστήμονα του Cern, ο οποίος υποστήριξε ότι οι γυναίκες καταλαμβάνουν όλο και περισσότερες θέσεις χάρη στη συζήτηση περί ισότητας των δύο φύλων.

Ο ιταλός επιστήμονας του πανεπιστημίου της Πίζας Αλεσάντρο Στρούμια προκάλεσε εύλογα την οργή του επιστημονικού κόσμου. Το CERN έσπευσε να αναστείλει με άμεση ισχύ κάθε δραστηριότητα του Στρούμια στους κόλπους του εν αναμονή της έρευνας σχετικά με τις δηλώσεις του. Από την πλευρά του το πανεπιστήμιο της Πίζας εξετάζει την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων εις βάρος του.

Επιπλέον, περισσότεροι από 1.600 επιστήμονες έχουν ήδη υπογράψει καταγγελία για τις απαράδεκτες δηλώσεις του, οι οποίες αφορούσαν κυρίως τον τομέα της Φυσικής επιστήμης.

Ο ίδιος, πάντως, φάνηκε να στηρίζει τις απόψεις του αφού απάντησε ότι οι «υπογράφοντες/ουσες προέρχονται κυρίως από τις χώρες εκείνες που επικρατεί το πολιτικά ορθό, το οποίο και χαρακτήρισα ως πρόβλημα…».

Κόρη πυρηνικού φυσικού, η Άρνολντ επέζησε από τον καρκίνο του μαστού που εμφάνισε το 2005 αφού υποβλήθηκε για ενάμιση χρόνο σε θεραπεία. Σπούδασε αρχικά στο πανεπιστήμιο Princeton των ΗΠΑ και πήρε το διδακτορικό της από το πανεπιστήμιο Berkeley. Στις προπτυχιακές της σπουδές πήρε ως μαθήματα Οικονομικά, Ρωσικά και Ιταλικά και ξεκίνησε να φαντάζεται τον εαυτό της να ακολουθεί καριέρα διπλωμάτη, ίσως επιδιώκοντας να ακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές στις Διεθνείς Σχέσεις.

Η προσωπική της ζωή σημαδεύτηκε από μια σειρά από τραγωδίες. Ο πρώτος της σύζυγος με τον οποίον απέκτησε έναν γιο πέθανε από καρκίνο το 2001. Στη συνέχεια παντρεύτηκε τον αστροφυσικό Άντριου Ε. Λαντζ με τον οποίο απέκτησε δύο γιούς. Ο δεύτερος σύζυγός της αυτοκτόνησε το 2010 και ένας από τους γιούς τους σκοτώθηκε σε τροχαίο το 2016.