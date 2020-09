Χρόνια Νεφρική Νόσος: Οι καλές συνήθειες

Επιλογές του τρόπου ζωής, όπως η κατανάλωση λαχανικών, η άσκηση και η διακοπή του καπνίσματος μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο χρόνιας νεφρικής νόσου, σύμφωνα με νέα μελέτη Αυστραλών και Σουηδών ερευνητών που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American Society of Nephorology.

Οι επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Griffith και το Ινστιτούτο Karolinska πραγματοποίησαν μια συστηματική επανεξέταση περισσότερων από 100 δημοσιευμένων ερευνητικών εργασιών προκειμένου να προσδιορίσουν τις αλλαγές στον τρόπο ζωής που μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο νεφροπαθειών.

Στη μελέτη περιελήφθησαν περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια υγιείς άνθρωποι από 16 χώρες, με το ενδιαφέρον των ερευνητών να συγκεντρώνουν οι επιδράσεις της διατροφής, της άσκησης και της διακοπής του καπνίσματος και του αλκοόλ στον κίνδυνο ανάπτυξης προβλημάτων στα νεφρά.

«Όλο και περισσότεροι άνθρωποι διαγιγνώσκονται με νεφροπάθειες κάθε χρόνο, κατάσταση που, χωρίς εντατική ιατρική φροντίδα, μπορεί τελικά να εξελιχθεί σε διάλυση των νεφρών ή πρόωρο θάνατο, εντείνοντας την ανάγκη συνολικής πρόληψης της πάθησης», αναφέρει ο Δρ. Jaimon Kelly από το Πανεπιστήμιο Griffith και συμπληρώνει:

«Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει προς το παρόν σαφής πληροφόρηση διαθέσιμη σε γιατρούς και γενικό πληθυσμό για το πώς μπορεί να επιτευχθεί η πρόληψη. Εμείς συγκεντρώσαμε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τα τρόφιμα, τα θρεπτικά συστατικά, τα ροφήματα, τη φυσική δραστηριότητα, την κατανάλωση αλκοόλ και τη διακοπή του καπνίσματος και για το αν αυτά συνδέονται με τον κίνδυνο ανάπτυξης προβλημάτων στα νεφρά. Ανακαλύψαμε, λοιπόν, ότι οι επιλογές του τρόπου ζωής μπορεί να παίζουν μεγάλο ρόλο στον κίνδυνο αυτό και πιστεύουμε ότι έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε στη λήψη κλινικών αποφάσεων από γιατρούς και υγιείς ανθρώπους σχετικά με τις επιλογές του τρόπου ζωής και την πρόληψη της βλάβης στα νεφρά».

Οι συμβουλές των ειδικών περιλαμβάνουν μια διατροφή πιο πλούσια σε λαχανικά, μικρότερη πρόσληψη καλίου, περισσότερη άσκηση, μέτρια κατανάλωση αλκοόλ, λιγότερη κατανάλωση αλατιού και διακοπή του καπνίσματος, Η προσκόλληση σε αυτές τις συστάσεις μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο χρόνιας νεφρικής νόσου κατά 14-22%.

«Εν τη απουσία τυχαιοποιημένων μελετών παρεμβάσεων στον τομέα αυτό, η παρούσα μελέτη είναι το καλύτερο στοιχείο που έχουμε μέχρι σήμερα για το πώς οι επιλογές του τρόπου ζωής μπορούν να συμβάλουν στη βασική πρόληψη των νεφροπαθειών», επισημαίνει ο καθηγητής επιδημιολογίας στο Ινστιτούτο Karolinska, Δρ. Juan Jesus Carrero.

Οι ερευνητές τονίζουν, τέλος, ότι οι συμβουλές αυτές αφορούν σε υγιείς ανθρώπους που διατρέχουν κίνδυνο ανάπτυξης προβλημάτων στα νεφρά και ότι οι νεφροπαθείς πρέπει να ακολουθήσουν άλλες συστάσεις για τον τρόπο ζωής τους έτσι ώστε να αποφύγουν περιττή πίεση στα νεφρά.

ygeiamou.gr