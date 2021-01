Στεφανιαία νόσος: Τι πρέπει να τρώτε για να μειώσετε τον κίνδυνο

Η αντικατάσταση των κορεσμένων λιπαρών με ακόρεστα λιπαρά ή καλής ποιότητας υδατάνθρακες ωφελεί την υγεία της καρδιάς.

Αντίθετα, η αντικατάστασή τους με επεξεργασμένα τρόφιμα, λευκό ψωμί και πατάτες δεν οδηγεί σε ένα πιο «υγιεινό» διατροφικό πρότυπο.

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε μελέτη που δημοσιεύτηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Journal of the American College of Cardiology.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από δύο προηγούμενες μελέτες, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά περισσότεροι από 170.000 ενήλικες. Οι εθελοντές συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια σχετικά με το ιατρικό ιστορικό και τις συνήθειες διατροφής και τρόπου ζωής, κατά την έναρξη των δύο μελετών, καθώς και κάθε 2-4 χρόνια, για τα επόμενα 24-30 χρόνια.

Σε γενικές γραμμές, παρατηρήθηκε πως όταν οι συμμετέχοντες απομάκρυναν πηγές κορεσμένων λιπαρών από τη διατροφή τους, τις αντικαθιστούσαν με πηγές υδατανθράκων χαμηλής ποιότητας, όπως λευκό ψωμί ή πατάτες. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δε φάνηκε να συνδέεται με μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Αντίθετα, η αντικατάσταση των κορεσμένων λιπαρών από πολυακόρεστα, μονοακόρεστα ή σύνθετους υδατάνθρακες δημητριακών ολικής άλεσης, βρέθηκε να συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου κατά 25%, 15% και 9% αντίστοιχα.

Όπως αναφέρει ο επικεφαλής της μελέτης, οι επαγγελματίες υγείας, θα πρέπει να ενημερώνουν τους ασθενείς σχετικά με τα οφέλη των ακόρεστων λιπαρών και των καλής ποιότητας υδατανθράκων και να ενθαρρύνουν την κατανάλωση μονοακόρεστων και πολυακόρεστων λιπαρών από πηγές όπως τα φυτικά έλαια, οι ξηροί καρποί και τα ψάρια, καθώς και των σύνθετων υδατανθράκων που περιέχονται στα προϊόντα δημητριακών ολικής άλεσης.