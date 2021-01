Πρέπει να το αποφεύγουν το εμβόλιο για τον κορωνοϊό οι αλλεργικοί;

Την ανησυχία που προκλήθηκε με την έναρξη του εμβολιασμού έπειτα από επεισόδια αλλεργικής αντίδρασης στο Ηνωμένο Βασίλειο ξεδιαλύνουν ερευνητές από το Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης. Ενδεικτικά, στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου τα αλλεργικά επεισόδια σε εμβολιασθέντες ακολούθησαν επίσημες οδηγίες αποχής από τη διαδικασία για ανθρώπους με ιστορικό αναφυλακτικής αντίδρασης σε φάρμακα ή τρόφιμα. Εν τέλει όμως μετά από ενδελεχή αξιολόγηση των δεδομένων ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων κατέληξε στη σύσταση της αποφυγής του εμβολιασμού από όλους όσοι έχουν ιστορικό σοβαρής αναφυλακτικής αντίδρασης στα συστατικά του εμβολίου και όχι από όσους έχουν αλλεργία σε τρόφιμα ή φάρμακα.

Στην ανασκόπηση που δημοσιεύεται στο Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice, οι επιστήμονες αναλύουν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα αναφορικά με τα εγκεκριμένα από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA) εμβόλια των Pfizer/BioNTech και Moderna, για να εξακριβώσουν την ασφάλεια του εμβολιασμού.

Σύμφωνα με τη μελέτη του FDA, από τον εμβολιασμό πρέπει να αποκλειστούν μόνο όσοι έχουν αλλεργία σε κάποιο από τα συστατικά των εγκεκριμένων εμβολίων έναντι της COVID-19. Συμπληρωματικά, τα Κέντρα για τον Έλεγχο και την Πρόληψη Ασθενειών συνέστησαν την παρακολούθηση των εμβολιασθέντων για 15 λεπτά μετά τον εμβολιασμό προληπτικά.

Από την πλευρά των αλλεργιολόγων, έχουν δοθεί κατατοπιστικές και λεπτομερείς οδηγίες βασισμένες στην υφιστάμενη επιστημονική γνώση, ώστε ο εμβολιασμός να πραγματοποιείται με ασφάλεια στον πληθυσμό και σε άτομα με διαφορετικό ιστορικό αλλεργικών αντιδράσεων, εξηγεί η Δρ Aleena Banerji, MD, κλινική διευθύντρια της Μονάδας Αλλεργιών και Κλινικής Ανοσολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης και αναπληρώτρια καθηγήτρια στη Σχολή Ιατρικής του Χάρβαρντ. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζεται και η καθοδήγηση για τη χορήγηση της δεύτερης δόσης σε εμβολιασθέντες που παρουσίασαν αναφυλακτική αντίδραση.

Σημειώνεται πως οι αλλεργικές αντιδράσεις στα εμβόλια γενικά είναι ελάχιστες, μόλις 1,3 ανά εκατομμύριο, αναλογία που θα παρατηρηθεί και στα εμβόλια των Pfizer/BioNTech και Moderna, εξηγούν οι επιστήμονες, ενώ την ασφάλεια θα ενισχύσει η κλινική παρακολούθηση για 15-20 λεπτά από τον εμβολιασμό.

Ωστόσο, άτομα με αναφυλακτικό ιστορικό σε εμβόλια με πολυ-αιθυλενογλυκόλη (PEG), θα πρέπει να συμβουλευτούν κάποιον αλλεργιολόγο προτού αποφασίσουν να εμβολιαστούν. Εν γένει, αλλεργίες σε τρόφιμα, φάρμακα που χορηγούνται δια στόματος ή λάτεξ δεν αποτελούν αντενδείξεις.