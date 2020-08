Μακροζωία: Προσθέσετε χρόνια στη ζωή σας

Εάν θέλετε να ζήσετε περισσότερο το μυστικό είναι να μην παίρνετε το ασανσέρ, αλλά τις σκάλες, να κάνετε στρέτσινγκ και να παίζετε βόλεϊ, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Medicine and Science in Sports and Exercise.

Οι παραπάνω δραστηριότητες ήταν μεταξύ όσων συσχετίστηκαν με χαμηλότερα ποσοστά προώρου θανάτου βάσει έρευνας σε 27.000 ενήλικες 18-84 ετών του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Αριζόνα.

Οι ερευνητές θέλησαν να εντοπίσουν ποιες δραστηριότητες συνέβαλαν περισσότερο στην μακροζωία. Ρώτησαν τους συμμετέχοντες το 1998 σε ποιες αθλητικές δραστηριότητες συμμετείχαν και εξέτασαν παράλληλα τις αιτίες θανάτου των συμμετεχόντων έως το 2015.

Παρότι διαπιστώθηκε, το γνωστό πλέον, ότι κάθε είδους δραστηριότητα βοηθά, το στρέτσινγκ και το βόλεϊ συσχετίστηκαν ιδιαίτερα με τον μειωμένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου. Δραστηριότητες όπως το περπάτημα, η ποδηλασία και η αεροβική γυμναστική ήταν επίσης ευεργετικές.

Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι ορισμένα είδη ασκήσεων έχουν ιδιαίτερα οφέλη σε ότι αφορά τη μείωση του κινδύνου πρόωρου θανάτου σύμφωνα με τους ερευνητές.

«Οποιαδήποτε άσκηση είναι καλύτερη από την καθόλου άσκηση» δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής Connor Sheehan, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Denny Sanford Κοινωνικών και Οικογενειακών Σχέσεων του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Αριζόνα. Ο ειδικός μάλιστα παρατήρησε ότι δεν είναι πολύ συνετό να αλλάξει κάποιος σπορ λόγω αυτής της έρευνας επειδή πολύ απλά μπορεί να μην του αρέσει και να το εγκαταλείψει.

Υπήρχε και ένα άθλημα που συσχετίστηκε αρνητικά με την μακροζωία. Το μπέιζμπολ – μια πιθανή εξήγηση των ερευνητών είναι ότι η παρατήρηση σχετίζεται με την συνήθεια μάσησης καπνού που συνοδεύει το άθλημα. Ωστόσο το άθλημα αυτό παρότι ως σπορ πρόσκρουσης σχετίζεται με χρόνια τραυματική εγκεφαλοπάθεια δεν συσχετίστηκε με πρόωρο θάνατο.

Πάντως το μήνυμα που πρέπει όλοι να λάβουν υπόψη σύμφωνα με τον καθηγητής Sheehan είναι ότι τα οφέλη της άσκησης είναι σημαντικά και δεν πρέπει να την βγάλουμε από τη ζωή μας.

ygeiamou.gr