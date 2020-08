Κορονοϊός και θηλασμός: Μεταδίδεται με το μητρικό γάλα; – Τα τελευταία δεδομένα

Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει προβληματισμός για την πιθανότητα μετάδοσης του νέου κορονοϊού SARS-CoV-2 κατά τη διάρκεια του μητρικού θηλασμού από τη μητέρα στο βρέφος. Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένοι φορείς ήδη σημειώνουν ότι οι μητέρες που έχουν νοσήσει από COVID-19 μπορούν να επιλέξουν να θηλάσουν με προστατευτικά μέτρα για να αποτραπεί η μετάδοση του ιού στο νεογνό μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων κατά τη διάρκεια του θηλασμού.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Ιωάννης Ντάνασης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα δεδομένα από πρόσφατη δημοσίευση των C. Chambers και συνεργατών στο περιοδικό JAMA σχετικά με την ανίχνευση του γενετικού υλικού του SARS-CoV-2 στο μητρικό γάλα (C. Chambers et al. Evaluation for SARS-CoV-2 in Breast Milk From 18 Infected Women. JAMA. August 19, 2020. doi:10.1001/jama.2020.15580). Οι ερευνητές αναφέρουν 24 περιπτώσεις γυναικών με θετικό τεστ PCR για τον ιό SARS-CoV-2. Οι 23 είχαν συμπτωματική λοίμωξη COVID-19 και 1 ήταν ασυμπτωματική φορέας. Η κάθε μητέρα παρείχε από 1 έως 12 δείγματα μητρικού γάλακτος σε διαφορετικά χρονικά σημεία μετά την επιβεβαίωση της λοίμωξης. Συνολικά, ανιχνεύθηκε ιικό RNA του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 σε 10 δείγματα από 4 γυναίκες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν ήταν δυνατό να αποκλειστεί η επιμόλυνση του δείγματος από το περιβάλλον ή η οπισθοδρομική ροή του γάλακτος από βρέφος θετικό στον ιό SARS-CoV-2.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανίχνευση ιικού RNA του νέου κορωνοϊού με RT-PCR δεν είναι ταυτόσημη με τη μολυσματικότητα. Μέχρι σήμερα, ο SARS-CoV-2 δεν έχει απομονωθεί από το μητρικό γάλα και δεν υπάρχουν τεκμηριωμένες περιπτώσεις μετάδοσης του νέου κορωνοϊού από μητέρα σε βρέφος μέσω του μητρικού γάλακτος. Ωστόσο, το ενδεχόμενο μετάδοσης του νέου κορωνοϊού μέσω του μητρικού γάλακτος δεν έχει διαλευκανθεί πλήρως και παραμένει ακόμα αναπάντητο ερώτημα για τις γυναίκες που έχουν ενεργό λοίμωξη COVID-19 και επιθυμούν να θηλάσουν.