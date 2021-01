Καρκίνος Παχέος Εντέρου: Το χάπι που μειώνει τον κίνδυνο

Νέες πληροφορίες για τη σχέση ασπιρίνης και μειωμένου κινδύνου για κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου σε ηλικιωμένους έως 70 ετών κομίζει πρόσφατη μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, η οποία δημοσιεύεται στο JAMA Oncology.

Για πρώτη φορά, οι επιστήμονες απαντούν από ποια ηλικία θα πρέπει κανείς να λαμβάνει καθημερινά ασπιρίνη ώστε να εξασφαλίσει τα σημαντικά οφέλη έναντι του καρκίνου.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα ευρήματα, μόνο όσοι λάμβαναν ασπιρίνη πριν τα 70 σημείωσαν λιγότερες πιθανότητες καρκίνου του παχέος εντέρου, ενώ για όσους ξεκίνησαν μετά δεν παρατηρήθηκε θετική δράση.

Τα στοιχεία ανέδειξε η συγκεντρωτική ανάλυση δύο μεγάλων μελετών κοόρτης, της The Nurses’ Health Study (Ιανουάριος 1980-Ιούνιος 2014) και της Health Professionals Follow-up Study (Ιανουάριος 1986-Ιανουάριος 2014), οι οποίες παρακολούθησαν για σχεδόν 35 χρόνια περισσότερους από 94.500 συμμετέχοντες που λάμβαναν ασπιρίνη. Επικεφαλής του εγχειρήματος ήταν ο Δρ Andrew T. Chan, καθηγητής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ και Διευθυντής – Γαστρεντερολόγος της Μονάδας Κλινικής και Μεταφραστικής Επιδημιολογίας του Γενικού Νοσοκομείου της Μασαχουσέτης.

Ωστόσο, ο ρόλος της ασπιρίνης, του πλέον ενδεδειγμένου φαρμάκου πρόληψης για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, σκιαγραφείται διφορούμενος μέσα από άλλα ερευνητικά δεδομένα.

Οι τελευταίες κλινικές δοκιμές ASPREE (Aspirin in Reducing Events in the Elderly) ανέφεραν μια απροσδόκητη αύξηση 30% στους θανάτους από καρκίνο για τους ηλικιωμένους άνω των 70 ετών που λάμβαναν καθημερινά και για περίπου πέντε χρόνια χαμηλή δόση ασπιρίνης (100 mg). Η συντριπτική πλειοψηφία (89%) των συμμετεχόντων στις δοκιμές δεν είχαν λάβει ξαναλάβει τακτικά ασπιρίνη πριν τη μελέτη.

Ωστόσο, όπως διαπίστωσε η ερευνητική ομάδα του Δρ Chan, παρά την αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο, η λήψη ασπιρίνης από του συμμετέχοντες στην ASPREE δεν πολλαπλασίασε ούτε και μείωσε τις πιθανότητες εμφάνισης της νόσου.

Όπως συνάγεται από τη μελέτη του Χάρβαρντ, η ασπιρίνη ωφελεί έναντι του καρκίνου του παχέος εντέρου μόνο εφόσον λαμβάνεται πριν τα 70, καθώς και κατά την περαιτέρω λήψη της εφόσον όμως ξεκίνησε εγκαίρως, υποδεικνύοντας «μια πιθανή βιολογική διαφορά στην επίδραση της σε μεγαλύτερες ηλικίες που απαιτεί επιπλέον έρευνα», σημείωσε ο Δρ Chan.

Δεδομένων ανεπιθύμητων ενεργειών από την παρατεταμένη λήψη ασπιρίνης, όπως η γαστρεντερική αιμορραγία ή ο κίνδυνος θανάτου από καρκίνο όταν η αγωγή εκκινεί σε προχωρημένη ηλικία, ο Δρ Chan επέστησε την προσοχή στη στάθμιση των κινδύνων και των οφελών για τους ηλικιωμένους, προτού λάβουν την οποιαδήποτε απόφαση.

ygeiamou.gr