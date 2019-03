Ανατρέπονται οι συστάσεις των γιατρών για την ασπιρίνη

Το Αμερικανικό Κολέγιο Καρδιολογίας και η Αμερικανική Ένωσης Καρδιάς δημοσιοποίησαν νέες συστάσεις προς γιατρούς και ασθενείς σύμφωνα με τις οποίες οι υγιείς ηλικιωμένοι άνθρωποι δεν πρέπει να παίρνουν καθημερινά ασπιρίνη, ούτε καν σε χαμηλή δόση, ως μέσο πρόληψης κατά του εμφράγματος ή του εγκεφαλικού.

Εδώ και χρόνια η ασπιρίνη έχει θεωρηθεί σημαντικό φάρμακο για την πρόληψη των καρδιαγγειακών κινδύνων. Όμως, οι νέες συστάσεις τονίζουν ότι δεν πρέπει να συνταγογραφείται στους περισσότερους ενήλικες που έχουν καλή καρδιαγγειακή υγεία, καθώς ο κίνδυνος σοβαρής εσωτερικής αιμορραγίας είναι μεγαλύτερος από τα πιθανά οφέλη, συνεπώς η ασπιρίνη πρέπει να χρησιμοποιείται σπάνια ως προληπτικό μέτρο.

Είχαν προηγηθεί έρευνες το 2018, σύμφωνα με τις οποίες η χαμηλής δοσολογίας ασπιρίνη (έως 100 μιλιγκράμ τη μέρα) δεν βοηθά τους μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους χωρίς καρδιαγγειακά προβλήματα, αντίθετα τους βάζει σε αιμορραγικό κίνδυνο.

Οι νέες οδηγίες των δύο αμερικανικών επιστημονικών φορέων, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό του Αμερικανικού Κολεγίου Καρδιολογίας «Journal of the American College of Cardiology» σύμφωνα με τους New York Times μάλλον εξέπληξαν τόσο τους γιατρούς όσο και τους ασθενείς, οι οποίοι είχαν πιστέψει στην ευρεία χρήση ασπιρίνης ως προληπτικού μέσου.

Σύμφωνα με τις νέες συστάσεις, η ασπιρίνη δεν πρέπει να χορηγείται ως ρουτίνα πρόληψης σε άτομα άνω των 70 ετών ή σε οποιονδήποτε άνθρωπο, ανεξαρτήτως ηλικίας, έχει αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας, οι οποίοι δεν έχουν κλινικές ενδείξεις εμφράγματος ή εγκεφαλικού.

Από την άλλη άνθρωποι που στο παρελθόν είχαν πάθει έμφραγμα ή που είχαν κάνει επέμβαση διάνοιξης αρτηρίας τους, πρέπει να συνεχίσουν να παίρνουν ασπιρίνη αναφέρει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι επιστήμονες τόνισαν ότι κάθε ασθενής πρέπει να συμβουλευθεί τον γιατρό του προτού ξεκινήσει ή σταματήσει την ασπιρίνη. Επίσης επισήμαναν ότι, αντί για ασπιρίνη, προκειμένου να προστατεύσει την καρδιά του, μπορεί κανείς να φροντίσει να διατηρήσει ένα υγιές σωματικό βάρος, να μην καπνίζει, να ασκείται για τουλάχιστον 150 λεπτά την εβδομάδα και να τρώει υγιεινά, έχοντας στη διατροφή του πολλά φρούτα, λαχανικά, ψάρια, ξηρούς καρπούς και δημητριακά ολικής άλεσης.

«Οι γιατροί θα πρέπει να είναι πολύ επιλεκτικοί στη συνταγογράφηση της ασπιρίνης για ανθρώπους χωρίς γνωστή καρδιαγγειακή νόσο. Είναι πολύ πιο σημαντικό να βελτιώσει κατά το δυνατό τις συνήθειες της ζωής ενός ανθρώπου και να ελέγξει την αρτηριακή πίεση και τη χοληστερίνη του, αντί να συνιστά την ασπιρίνη, η οποία θα πρέπει να περιορίζεται σε ανθρώπους με τον μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου, καθώς και με χαμηλό κίνδυνο αιμορραγίας», δήλωσε ο δρ Ρότζερ Μπλούμενταλ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς. «Πάνω από το 80% όλων των καρδιαγγειακών επεισοδίων μπορούν να προληφθούν μόνο μέσω αλλαγών στον τρόπο ζωής», πρόσθεσε.