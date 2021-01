Έρευνα: Το αντισηπτικό χεριών βλάπτει τα μάτια των παιδιών

Τα αντισηπτικά χεριών είναι ένας ισχυρός σύμμαχος για την προστασία μας από την πανδημία, ιδιαίτερα όταν το νερό και το σαπούνι δεν είναι κοντά μας.

Παρά την ευεργετική τους δράση, ωστόσο, στην υγιεινή μας, έρευνες στη Γαλλία έχουν δείξει ότι προκάλεσαν παρενέργειες σε παιδιά όταν κατά λάθος μια ποσότητα από αυτά πήγε στα μάτια τους.

Τα περιστατικά παιδιών που εξέθεσαν τα μάτια τους σε επικίνδυνα χημικά μέσω των αντισηπτικών χεριών από την 1η Απριλίου μέχρι τις 24 Αυγούστου 2020 αυξήθηκαν ήταν επτά φορές περισσότερα σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με το Γαλλικό Κέντρο Ελέγχου Δηλητηριάσεων.

Αντίστοιχα, την ίδια περίοδο, 16 παιδιά εισήχθησαν την οφθαλμολογικό νοσοκομείο παίδων του Παρισιού με προβλήματα στα μάτια από αντισηπτικό χεριού, σε σχέση με ένα μόνο το 2019. Δύο σοβαρές περιπτώσεις χρειάστηκαν χειρουργική επέμβαση.

Όλες οι περιπτώσεις αφορούσαν σε παιδιά κάτω των 4 ετών. Ο λόγος; Τα αντισηπτικά που χρησιμοποιούσαν ήταν πολύ ψηλότερα για την ηλικία τους: ενώ έφταναν στο ύψος της μέσης των ενηλίκων, έφταναν στο ύψος των ματιών των παιδιών.

«Με την τρέχουσα ευρεία χρήση απολυμαντικών χεριών σε δημόσιους χώρους, δεν είναι μη αναμενόμενο ότι τα μικρά παιδιά θα προσελκύονται από αυτά, πολλά από τα οποία φαίνεται να έχουν σχεδιαστεί ακούσια για να διευκολύνουν την επαφή μεταξύ του απολυμαντικού χεριών και των παιδικών ματιών», λέει η δρ. Κάθλιν Κόλμπι από το τμήμα οφθαλμολογίας του Grossman School of Medicine στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης σε ένα σχόλιο που συνόδευσε την έρευνα. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό JAMA Opthamology την Πέμπτη.

Το απολυμαντικό χεριών αντιπροσώπευε μόλις το 1,3% όλων των περιστατικών έκθεσης σε χημικά των παιδικών ματιών το 2019, σύμφωνα με τη γαλλική βάση δεδομένων. Ο αριθμός αυτός ήταν 9,9%, προσθέτοντας ότι οι περισσότερες περιπτώσεις ήταν ήπιες.

Σύμφωνα πάντα με την έκθεση, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τα παιδιά έρχεται από τα αντισηπτικά που είναι εγκατεστημένα σε δημόσιους χώρους.

Το 2020, αναφέρθηκαν 63 τέτοιες περιπτώσεις, ενώ το 2019 καμία.

Πολλά αντισηπτικά χεριών έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε αιθανόλη, η οποία μπορεί να σκοτώσει κύτταρα στον κερατοειδή.

Σε μια σχετική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο ίδιο περιοδικό, οι γιατροί στην Ινδία αναφέρουν λεπτομερώς τις περιπτώσεις δύο παιδιών που ψεκάστηκαν κατά λάθος με απολυμαντικό χεριών στο μάτι, με σοβαρές συνέπειες. Μία 4χρονη παραπονέθηκε ότι δεν μπορούσε να αντέξει για να κοιτάξει το φως, ενώ ένας 5χρονο έπαθε ζημιά στο βλέφαρό του. Και τα δύο παιδιά ανέκαμψαν πλήρως μετά από θεραπεία με πλύσεις με αλατούχο διάλυμα και οφθαλμικές σταγόνες, αλλά οι γιατροί τους τονίζουν ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι πιθανοί κίνδυνοι απολυμαντικών χεριών σε δημόσιους χώρους και σχολεία.

Οι γιατροί συνέστησαν τα ακόλουθα βήματα:

-Προτίμηση του πλυσίματος χεριών με σαπούνι και νερό αντί για απολυμαντικό χωριών

-Εκπαίδευση των παιδιών για το πώς να χρησιμοποιούν τα απολυμαντικά χεριών

-Ξεχωριστά dispensers σε καταστήματα και εμπορικά κέντρα για παιδιά, κατά προτίμηση σε χαμηλότερο ύψος (δηλαδή κάτω από το ύψος του προσώπου)

-Τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων δίπλα σε συσκευές απολύμανσης

Επίσης, οι γονείς πρέπει να βεβαιωθούν ότι τα μάτια του παιδιού τους θα εξεταστούν άμεσα από γιατρό σε περίπτωση που εκτεθούν σε απολυμαντικό με αλκοόλ, καθώς η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία είναι πιθανό να μειώσει τις μακροπρόθεσμες συνέπειες των χημικών τραυματισμών στα μάτια.

