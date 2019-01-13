Την Τρίτη οι περισσότερες χιονοπτώσεις και σε χαμηλά υψόμετρα (vid)

Μετά τη μικρή βελτίωση που παρουσιάζει ο καιρός την Κυριακή, επιδεινώνεται εκ νέου από τη Δευτέρα και -κυρίως- την Τρίτη αναμένονται ξανά χιονοπτώσεις ακόμα και σε περιοχές της ανατολικής Ελλάδας με χαμηλά υψόμετρα και καταιγίδες στα πεδινά.
Τρίτη και Τετάρτη αναμένεται νέα ψυχρή εισβολή και η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι σημαντική, ενώ φαινόμενα θα έχει κυρίως η ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα. Το πέρασμα των χιονοπτώσεων, πάντως, θα είναι αρκετά σύντομο…
Διαβάστε αναλυτικά την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό μέχρι και την Παρασκευή:
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 13-01-2019
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ. ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ, ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΟΡΕΙΝΑ.
ΑΝΕΜΟΙ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΕΩΣ 7 ΜΠΟΦΟΡ.
ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.
ΠΑΓΕΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ, ΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ ΜΕ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ -04 (ΜΕΙΟΝ 4) ΕΩΣ 07 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 4 ΜΕ 6 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ, ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ, ΟΠΟΥ ΠΙΘΑΝΩΣ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΤΟΠΙΚΑ 6 ΜΠΟΦΟΡ ΠΟΥ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΝΤΑΣΗ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 04 ΕΩΣ 12 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ 4 ΜΕ 6 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ, ΜΕ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΒΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 5 ΜΕ 6 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΠΙΚΑ 7 ΜΠΟΦΟΡ ΠΟΥ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 6 ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ 7 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 03 ΕΩΣ 11 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 4 ΜΕ 6 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΟΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΘΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 ΜΕ 7 ΜΠΟΦΟΡ ΠΟΥ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΝΤΑΣΗ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 08 ΕΩΣ 14 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΑΙΡΟΣ: ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ. ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ.ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΘΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΟΥΝ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 ΜΕ 7 ΜΠΟΦΟΡ ΜΕ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ. ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 ΜΕ 5 ΠΟΥ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 16 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 3 ΜΕ 4 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΑΤΤΙΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΠΙΚΑ 6 ΜΠΟΦΟΡ ΜΕ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 04 ΕΩΣ 08 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ, ΟΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΥΡΩ ΟΡΕΙΝΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ ΜΕ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ -03 (ΜΕΙΟΝ 3) ΕΩΣ 06 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ, ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 09 ΕΩΣ 12 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 14-01-2019
ΚΑΙΡΟΣ: ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ. ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΠΙΘΑΝΩΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. ΧΙΟΝΙΑ ΣΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΟΡΕΙΝΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ 6 ΤΟΠΙΚΑ 7 ΠΟΥ ΤΟ
ΒΡΑΔΥ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ, ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΘΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΣΕ ΒΟΡΕΙΟΥΣ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥΣ 4 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ. ΠΑΓΕΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΣΤΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.
ΤΡΙΤΗ 15-01-2019
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ Η ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ, ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ
ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΚΥΡΙΩΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ – ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΧΙΟΝΙΑ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΚΑΙ
ΗΜΙΟΡΕΙΝΑ. ΒΑΘΜΙΑΙΑ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΣΤΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΑΠΟ ΝΟΤΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 5 ΜΕ 7 ΜΠΟΦΟΡ,
ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΣΕ ΔΥΤΙΚΟΥΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥΣ 5 ΜΕ 7 ΤΟΠΙΚΑ 8
ΜΠΟΦΟΡ. ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 ΜΕ 7 ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ
ΣΤΑ ΠΕΛΑΓΗ ΤΟΠΙΚΑ 8 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΣΕ ΠΤΩΣΗ. ΠΑΓΕΤΟΣ, ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΟΣ, ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ
ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 16-01-2019
ΚΑΙΡΟΣ: ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΧΩΡΑ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΒΡΟΧΕΣ Η ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΚΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ. ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ
ΑΙΘΡΙΟΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 ΜΕ 7 ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΠΕΛΑΓΗ 8 ΜΠΟΦΟΡ. ΟΙ
ΑΝΕΜΟΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΘΑ ΠΝΕΟΥΝ ΔΥΤΙΚΟΙ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΠΕΛΑΓΗ ΤΟΠΙΚΑ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΤΩΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ. ΠΑΓΕΤΟΣ,
ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΟΣ, ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ
ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.
ΠΕΜΠΤΗ 17-01-2019
ΚΑΙΡΟΣ: ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΚΑΙ
ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ. ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΔΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 3 ΜΕ 5 ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΤΟΠΙΚΑ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΝΤΑΣΗ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΣΕ ΑΝΟΔΟ. ΠΑΓΕΤΟΣ, ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ
ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-01-2019
ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΟΠΟΥ ΘΑ
ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ Η ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΝΟΤΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΜΕ 5 ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΤΟΠΙΚΑ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ.