Τεράστιος υδροστρόβιλος στην Κύπρο (VIDEO)

Σε κλοιό κακοκαιρίας βρίσκεται – εκτός από την Ελλάδα – και η Κύπρος, με σφοδρές καταιγίδες και πλημμύρες που έχουν προκαλέσει καταστροφές στην ελληνοκυπριακή και τουρκοκυπριακή πλευρά.

Ανοιχτά της Κερύνειας, καταγράφηκε ένα τεράστιος, εντυπωσιακός υδροστρόβιλος που για ώρα πρόσφερε μοναδικό θέαμα σε όσους είχαν την ευκαιρία να βρεθούν κοντά στην θάλασσα.

This waterspout was filmed off the Cyprus coast. Waterspouts are tornadoes that occur over a body of water but never reach land. They are characterised by a funnel-shaped cloud.

For more of today's videos: https://t.co/iOm40vn1kt pic.twitter.com/A30XQjR8GZ

— Sky News (@SkyNews) January 3, 2019