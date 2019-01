Τα δώρα που έκανε η Κιμ Καρντάσιαν στις ανιψιές της!

Όταν πρόκειται για ρούχα, η Κιμ Καρντάσιαν είναι μια εθισμένη στους γνωστούς σχεδιαστές. Και η διάσημη τηλεπερσόνα θέλει να περάσει αυτή την αγάπη της και στην επόμενη γενιά, ξεκινώντας από τα μωρά της οικογένειας.

Αποκαλύπτοντας τα χριστουγεννιάτικα δώρα της, η 38χρονη μοιράστηκε μια φωτογραφία μιας συλλογής από μικροσκοπικές τσάντες Louis Vuitton, με την τιμή της καθεμιάς να ανέρχεται στα 1.100 δολάρια.

«Τα πήρα όλα αυτά για τα μωρά κορίτσια της οικογένεια για τα Χριστούγεννα από την Ιαπωνία» έγραψε στην ανάρτηση.

Οι παρατηρητικοί θαυμαστές της όμως διαπίστωσαν πως υπήρχαν 8 τσάντες, ενώ η Κιμ έχει δύο κόρες και τέσσερις ανιψιές. Όπως έγραψε ένας οπαδός της: «Μήπως έχω χάσει κάτι; Μετράω την Πενέλοπε, την Νορθ, την Ντριμ, την Σικάγο, την Στόρμι, την Τρου… για ποιον είναι οι άλλες δύο;».

Η Κιμ, που περιμένει γιο μέσω παρένθετης μητέρας αργότερα μέσα στην χρονιά, απάντησε: «Κράτησα μία για μένα και μία ακόμη για το μέλλον».

Κι ενώ το 4ο παιδί της Κιμ Καρντάσιαν θα είναι αγόρι, η τηλεπερσόνα αποκάλυψε πως ο σύζυγός της, Κάνιε, θέλει ακόμη μεγαλύτερη οικογένεια – με 7 παιδιά συνολικά.

Μιλώντας στην φίλη της Λάρσα Πίπεν στην εκπομπή «Keeping Up With The Kardashians», της είπε: «Ο Κάνιε θέλει ακόμη περισσότερα, όμως. Με παρενοχλεί. Θέλει εφτά παιδιά. Είναι σαν να έχει κολλήσει στα 7».