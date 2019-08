Σωτήρης Κοντιζάς: Μοιάζει με γιαπωνεζάκι ο γιος του; Τι αποκάλυψε ο ίδιος

Την Τήνο επέλεξε για τις καλοκαιρινές διακοπές του ο Σωτήρης Κοντιζάς. Ο γνωστός σεφ και κριτής του «MasterChef» έχει ανεβάσει διάφορα στιγμιότυπα, ενώ χθες μοιράστηκε και μια φωτό του γιου του που ήρθε στη ζωή τον Ιούλιο του 2018.

O Σωτήρης Κοντιζάς ποζάρει με τον γιο του στο ηλιοβασίλεμα ενώ η κόρη του κάνει μπάνιο στη θάλασσα και αναρρωτιέται: Τίνος μοιάζει το παιδί ωρέ;

Στη λεζάντα της φωτογραφίας έγραψε στίχους από το τραγούδι «Τhe Walk» του συγκροτήματος «Τhe Cure».

I kissed you in the water

And made your dry lips sing

I saw you look like a Japanese baby

