Στον αέρα η συνεργασία ΣΚΑΪ & Ατζούν Ιλίτζαλι; Ποιο σόου συνεχίζει

Οι βάσεις μπαίνουν και οι αποφάσεις παίρνονται για τη νέα τηλειτπική σεζόν πολλούς μήνες νωρίτερα. Τουλάχιστον για τα βασικά πρότζεκτ που το κάθε κανάλι θεωρεί ότι θα στηρίξουν το πρόγραμμά του και θα το βγάλουν ασπροπρόσωπο στον ανταγωνισμό.

Με τις κινήσεις που κάνει ο σταθμός του Φαλήρου είναι ξεκάθαρο πλέον ότι θέλει να επενδύσει σοβαρά στη μυθοπλασία και να πετύχει, έχοντας δει μάλιστα ότι τα ριάλιτι δεν του έδωσαν τη θέση που περίμενε στους πίνακες της τηλεθέασης.

Σύμφωνα με το TV Έθνος, το μόνο show που ο ΣΚΑΪ επιθυμεί να κρατήσει στο πρόγραμμά του είναι το The Voice, με την ίδια ομάδα μπροστά από τις κάμερες. Τα υπόλοιπα πρότζεκτ του Τούρκου παραγωγού, δηλαδή το Ελλάδα Έχεις Ταλέντο, το Power Of Love, το My Style Rocks και το Survivor, θα μπουν στο μικροσκόπιο ώστε να επανεξεταστούν μετά από το στήσιμο του προγράμματος και τις ώρες που θα καλύψουν τα νέα σήριαλ του ΣΚΑΪ στην prime time του προγράμματος του 2019.