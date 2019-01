Στα λευκά η Γαλλίδα σύντροφος του Λάνθιμου στις Χρυσές Σφαίρες

Με μια Χρυσή Σφαίρα έφυγε από την απονομή ο Γιώργος Λάνθιμος χθες, με την πρωταγωνίστριά του Ολίβια Κόλμαν να αποσπά το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου για το The Favourite.

Ο Γιώργος Λάνθιμος, υποψήφιος για τρεις Χρυσές Σφαίρες, έφθασε στο θέατρο όπου έγινε η απονομή συνοδευόμενος από την σύντροφό του, Γαλλίδα ηθοποιό Αριάν Λαμπέντ.

Η Λαμπέντ, πιστή στο γαλλικό στιλ και φινέντσα επέλεξε μια λευκή δημιουργία με vintage αέρα, μαύρες κλασικές γόβες και ασημί τσάντα η οποία έστελνε το μήνυμα Time’s Up κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας. Πέρυσι, οι συμμετέχουσες είχαν ντυθεί όλες στα μαύρα συμμετέχοντας έτσι στο κίνημα Me too και φέτος επέλεξαν να να στείλουν το δικό τους μήνυμα με την κορδέλα που είχε σχεδιάσει η Αριάν Φιλίπς.

Λάνθιμος και Λαμπέντ μαζί με τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές της ταινίας The Favourite παρακολούθησαν την απονομή από το τραπέζι τους και μαζί με την βράβευση της Ολίβια Κούλμαν.