Στέφανος Δημουλάς: Ενας Βολιώτης χορευτής στο Covent Garden του Λονδίνου

Στην όπερα «La Traviata» του Verdi στην Royal Opera House στο Covent Garden του Λονδίνου συμμετέχει ο βραβευμένος Έλληνας χορευτής Στέφανος Δημουλάς.

Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί 14-31 Ιανουαρίου.

Ο Στέφανος Δημουλάς γεννημένος στον Βόλο Μαγνησίας, πρώην υπότροφος της Βασιλικής Ακαδημίας Μπαλέτου της Σκωτίας με σπουδές στο Modern Ballet, έχει χορέψει για τα Εθνικά Μπαλέτα της Κορέας και της Σκωτίας, το Royal College of Music, το National Geographic των Ηνωμένων Πολιτειών και το BBC1.

Παράλληλα συμμετείχε στην παγκόσμια περιοδεία του Μιούζικαλ Voices of the Amazon ενώ έχει συνεργαστεί με την Jennifer Hudson, την Candi Staton, τους Röyksopp, την Alicia Keys στα MTV EMA Awards στο O2 Academy και την Kate Moss.