Σάλος στη Γερμανία για την προκλητική διαφήμιση υπέρ της χρήσης κράνους στο ποδήλατο

Σάλο έχει προκαλέσει στη Γερμανία ο τρόπος με τον οποίο επέλεξε το υπουργείο Μεταφορών της χώρας προκειμένου να προωθήσει τη χρήση κράνους από όσους κάνουν ποδήλατο.

Το γερμανικό υπουργείο επέλεξε ως πρόσωπο της καμπάνιας την Αλίσια Κόλερ, ένα μοντέλο που έχει γίνει γνωστό από τη συμμετοχή του στο ριάλιτι Germany’s Next Topmodel.

Αυτο που προκάλεσε την οργή όσων είδαν την αφίσα που αναμένεται να κυκλοφορήσει στους δρόμους της Γερμανίς από την Τρίτη ήταν το γεγονός ότι η Κόλερ φοράει μόνο ένα σουτιέν και ένα κράνος ποδηλάτου.

Το σλόγκαν της καμπάνιας, η δεύτερη φωτογραφία της οποίας έχει έναν άνδρα μοντέλο, είναι «είναι πολύ άσχημο. Αλλά σώζει τη ζωή μου» (Looks like shit. But saves my life).

Ήδη ο τομέας γυναικών του SPD, του μικρού κυβερνητικού εταίρου στη γερμανική κυβέρνηση, έχουν ζητήσει την απόσυρσή της.

«Είναι ντροπιαστικό, είναι ανόητο και σεξιστικό για τον υπουργό Μεταφορών να «πουλάει» τις πολιτικές του χρησιμοποιώντας γυμνό» δήλωσε η επικεφαλής του τομέα γυναικών των Γερμανών Σοσιαλδημοκρατών.

Παρόμοιου ύφους ήταν και η αντίδραση της υπουργού Οικογένειας της Γερμανίας που επιτέθηκε στον υπουργό Μεταφορών που προέρχεται από το συντηρητικό CSU με μια φωτογραφία της ίδιας πάνω σε ένα ποδήλατο να φοράει ένα ταγιέρ και γράφοντας στη λεζάντα. «Αγαπητέ Αντρέας το κράνος φαίνεται καλά ακόμα και όταν φοράς όλα σου τα ρούχα»