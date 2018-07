Ο Moby πουλάει σπίτι 1,3 εκατ. δολαρίων για δράσεις για τα δικαιώματα των ζώων

Ο Αμερικανός DJ, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός Moby πουλά την κατοικία του έξω από τη Νέα Υόρκη, την οποία αγόρασε πριν από μερικούς μήνες και σχεδιάζει να δωρίσει μέρος των εσόδων για προοδευτικούς πολιτικούς σκοπούς και δράσεις και σε οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων.

Ο αστέρας της techno, ambient και ηλεκτρονικής μουσικής και οπαδός της vegan διατροφής θα διαθέσει τα έσοδα από το φτιαγμένο από μαόνι σπίτι αξίας 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων στο ίδρυμά του για τα δικαιώματα των ζώων και σε προοδευτικούς πολιτικούς σκοπούς, όπως εξήγησε.

Η κατοικία του 1950 βρίσκεται στο δάσος στο Πάουντ Ριτζ, στη Νέα Υόρκη.

«Είναι ένα από τα πιο όμορφα σπίτια που έχω δει, αλλά για να είμαι ειλικρινής, είμαι σπάνια εκεί» έγραψε ο Moby στο Instagram την Τρίτη.

«Έτσι, θα το πουλήσω και θα εξασφαλίσω χρήματα για την υποστήριξη προοδευτικών πολιτικών υποψηφίων, την υποστήριξη του ιδρύματός μου για τα δικαιώματα των ζώων, παραγωγή ντοκιμαντέρ και χρηματοδότηση υποτροφιών» ανέφερε, σύμφωνα με το Page Six.

Η απόφασή του δεν προκαλεί έκπληξη όπως γράφει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο 52χρονος καλλιτέχνης είναι σχεδόν τόσο γνωστός για τις ακτιβιστικές του δράσεις για την προστασία των ζώων του όσο και για τη μουσική του. Άνοιξε ένα πολυτελές εστιατόριο για vegan στο Λος Άντζελες, τα έσοδα από το οποίο δωρίζει σε δράσεις για τα δικαιώματα των ζώων.

Ο Moby είναι ανοιχτά επικριτικός στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και μάλιστα αξιοποίησε την κυκλοφορία του τελευταίου άλμπουμ του «Everything was Beautiful, and Nothing Hurt» (Όλα ήταν Όμορφα και Τίποτα Κακό) για να περιγελάσει τον Τραμπ.

Ο Moby είναι ιδιοκτήτης του σπιτιού στο Πάουντ Ριτζ από τον Μάρτιο, όταν αγόρασε την έκταση δύο στρεμμάτων έναντι 1,24 εκατομμύρια δολαρίων, σύμφωνα με τα αρχεία ιδιοκτησίας.

Το ακίνητο βρίσκεται στο Γουέτσεστερ περίπου 90 λεπτά έξω από τη Νέα Υόρκη. Το κεντρικό κτίσμα είναι έργο του αρχιτέκτονα David Henkens, μαθητή του Frank Lloyd Wright.