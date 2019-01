Ο υποψήφιος για Όσκαρ πιανίστας και συνθέτης Hauschka στο ΚΠΙΣN

Τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου στις 20.30 η σειρά συναυλιών Cosmos του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) παρουσιάζει στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος τον διεθνώς αναγνωρισμένο πιανίστα και συνθέτη κινηματογραφικής μουσικής Hauschka (Volker Bertelmann), ο οποίος θα παρουσιάσει μια συναυλία – αναδρομή στο έργο του, καθώς και μουσική από το προσεχές του άλμπουμ, A Different Forest.

Ο Hauschka είναι συνθέτης, τραγουδοποιός και πειραματικός μουσικός με βασικό του όργανο το προετοιμασμένο πιάνο (prepared piano), ένα πιάνο στο οποίο τοποθετούνται χαρτί, βόλοι, μπαγκέτες και άλλα αντικείμενα πάνω στις χορδές, έτσι ώστε να παράγουν ασυνήθιστους, μερικές φορές τυχαία δημιουργούμενους ήχους, που οδηγούν σε απροσδόκητες μουσικές κατευθύνσεις.

Ο Hauschka μεγάλωσε στο Ferndorf, ένα μικρό χωριό της Γερμανίας και ξεκίνησε μαθήματα πιάνου σε ηλικία εννέα ετών. Καθώς η μουσική δεν θεωρείτο από την οικογένειά του αποδεκτή ως επιλογή επαγγέλματος, σπούδασε ιατρική, συνεχίζοντας ωστόσο να παίζει σε συγκροτήματα. Εξετάζοντας, λίγο πριν αποφοιτήσει, τις επιλογές που ανοίγονταν μπροστά του επαγγελματικά, εγκατέλειψε το πανεπιστήμιο και αφιερώθηκε στη μουσική.

Το πρώτο σόλο του άλμπουμ με τίτλο Substantial, συνδύαζε στοιχεία κλασικής, πρωτοποριακής και ποπ μουσικής. Στη συνέχεια, ανακάλυψε το προετοιμασμένο πιάνο. Πειραματιζόμενος με αυτό το νέο γι’ αυτόν όργανο ξεκίνησε ένα ταξίδι εξερεύνησης που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Στα άλμπουμ του με μουσική για προετοιμασμένο πιάνο περιλαμβάνονται τα: The Prepared Piano, Ferndorf, Salon des Amateurs, και Silfra.

Για τον Hauschka, κάθε μουσικό έργο είναι μια στιγμιαία καταγραφή των δραστηριοτήτων του, εδώ και τώρα. Όπως και στην πεζοπορία, που συχνά το νόημα της διαδρομής αποκαλύπτεται όταν κοιτάμε πίσω, έτσι και με τις συνθέσεις του Hauschka: συχνά, όταν στρεφόμαστε πίσω, στη διαδικασία της δημιουργίας τους, τότε είναι που αντιλαμβανόμαστε πλήρως τη σημασία της μουσικής του.

Το 2014, ο Hauschka κυκλοφόρησε το Abandoned City και ακολούθησε το A NDO CY, μια συλλογή με σόλο αυτοσχεδιασμούς. Η πιο πρόσφατη δισκογραφική δουλειά του, με τίτλο What If (2017), τον βρίσκει να προσθέτει στην παλέτα του το μηχανικό πιάνο, όργανο το οποίο εξερευνά και στις συναυλίες του μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ. Το νέο του άλμπουμ, μια σειρά από μελωδικές συνθέσεις για σόλο πιάνο με τίτλο A Different Forest, θα κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο 2019. Για τον Hauschka η εμπειρία της φύσης αποτελεί τη βάση για την κατανόηση της ζωής και τη σύνθεση μουσικής κι αυτό είναι και το κεντρικό θέμα του άλμπουμ.

Τα τελευταία χρόνια, ο Hauschka δραστηριοποιείται έντονα και ως συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής, κερδίζοντας διεθνή αναγνώριση με τη μουσική για την επιτυχημένη ταινία Lion (2016) με πρωταγωνίστρια τη Nicole Kidman. Το soundtrack αυτό, για το οποίο συνεργάστηκε με τον Dustin O’Halloran, απέσπασε υποψηφιότητες για βραβείο Όσκαρ, Χρυσή Σφαίρα και BAFTA. Στην πρόσφατη μουσική του για τον κινηματογράφο περιλαμβάνονται οι ταινίες Hotel Mumbai (2018), Adrift (2018), και In Dubious Battle (2016), το ντοκιμαντέρ Exodus (2016), καθώς και μουσική για την αμερικανική τηλεοπτική μίνι σειρά Patrick Melrose (2018) με πρωταγωνιστή τον Benedict Cumberbatch.

