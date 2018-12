Ο τσαμπουκάς Αντετοκούνμπο – Καντέρ και η αποβολή του Τούρκου

Οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Ένες Καντέρ είχαν έντονη διαφωνία στο παιχνίδι των Μπακς με τους Νικς με αποτέλεσμα οι διαιτητές να αποβάλλουν τον Τούρκο παίκτη.

Όλα έγιναν στην τέταρτη και τελευταία περίοδο του αγώνα, όταν ο Αντετοκούνμπο σε μία προσπάθειά του δέχθηκε σκληρό χτύπημα από τον Τούρκο σέντερ, το οποίο όμως δεν χρεώθηκε ως φάουλ από τους διατητές.

Διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές, η αλήθεια είναι πως το έκανε έντονα. Αυτό φαίνεται πως δεν άρεσε στον Καντέρ, ο οποίος άρχισε να του λέει διάφορα πράγματα, με τον Γιάννη να απαντάει και τον Καντέρ να αποφασίζει να κολλήσει το πρόσωπό του στο πρόσωπο του σταρ των Μπακς!

Έσπευσαν οι ψυχραιμότεροι οι οποίοι μπήκαν στη μέση και οι διαιτητές αποφάσισαν την αποβολή του Τούρκου καλαθοσφαιριστή.

Giannis and Kanter just wanna exchange a few words pic.twitter.com/p022IJT3bz

— Bleacher Report (@BleacherReport) 28 Δεκεμβρίου 2018