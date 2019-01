Ο Ντάνι ΝτεΒίτο στη συνέχεια της ταινίας Jumanji

Ο Ντάνι ΝτεΒίτο θα πάρει μέρος στη συνέχεια της ταινίας «Jumanji: Welcome to the Jungle», μαζί με τους Ντουέν Τζόνσον, Κέβιν Χαρτ, Τζακ Μπλακ και Κάρεν Γκίλαν, ενώ τη σκηνοθεσία θα αναλάβει ο Τζέικ Κάσνταν.

Η πρώτη ταινία έκανε τζίρο 962 εκατ. δολάρια παγκοσμίως και πραγματεύεται τη μεταφορά τεσσάρων εφήβων ως ενήλικες στον κόσμο του Jumanji. Πλέον το Jumanji δεν είναι ένα επιτραπέζιο παιχνίδι όπως ήταν το βιβλίο και η πρώτη ταινία του 1995 με πρωταγωνιστή τον Ρόμπιν Ουίλιαμς, αλλά ένα βιντεοπαιχνίδι.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τον ρόλο του ΝτεΒίτο.

«Η μαγεία στο Jumanji είναι το ποιος γίνεται ποιος. Και η ιδέα του να ενταχθεί στο καστ ο Ντάνι ΝτεΒίτο ήταν φοβερή και κάτι που θέλαμε να δώσουμε στους θεατές τα ερχόμενα Χριστούγεννα. Ο Dwanta Claus σας αγαπάει όλους», δήλωσε ο Τζόνσον.