Ο Μάρτιν Σκορσέζε σκηνοθετεί ένα νέο ντοκιμαντέρ για την περιοδεία του Μπομπ Ντίλαν

Ο Μάρτιν Σκορσέζε σκηνοθετεί ένα νέο ντοκιμαντέρ για το Netflix με θέμα την περιοδεία του θρύλου της ροκ, Μπομπ Ντίλαν «Rolling Thunder Revue».

Σύμφωνα με το Variety, το ντοκιμαντέρ «Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story» θα ακολουθεί τα ίχνη και τους σταθμούς της διάσημης περιοδείας που έγινε το 1975-1976 και για την οποία ο Ντίλαν συγκέντρωσε ομάδα μουσικών, συμπεριλαμβανομένων των Τζόαν Μπαέζ, Τ-Μπόουν Μπερνέτ, Πάτι Σμιθ και Μικ Ρόνσον και ηθοποιών και συγγραφέων όπως οι Ντένις Χόπερ, Μπέτι Μίντλερ, Σαμ Σέπαρντ, Άλεν Γκίνσμπεργκ.

Το Netflix περιγράφει το κινηματογραφικό έργο ως «εν μέρει ντοκιμαντέρ, εν μέρει συναυλιακή ταινία, εν μέρει πυρετώδες όνειρο» χωρίς να ανακοινώνει ημερομηνία προβολής.

Στο ντοκιμαντέρ έχουν συμπεριληφθεί συνεντεύξεις on camera με τον Ντίλαν.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μάρτιν Σκορσέζε δημιουργεί ταινία με βάση υλικό του θρυλικού τραγουδιστή-τραγουδοποιού. Έχει σκηνοθετήσει το «No Direction Home» που αναλύει λεπτομερώς την εξέλιξη του Ντίλαν μεταξύ 1961 και 1966, από τραγουδιστή της folk σε τραγουδιστή διαμαρτυρίας, «στη φωνή μιας γενιάς» και σε rock star. Το ντοκιμαντέρ βραβεύθηκε με Grammy το 2005.

Τον Οκτώβριο του 2018 ο σκηνοθέτης των ταινιών «Suspiria» and «Call Me By Your Name», Λούκα Γκουαντανίνο δήλωσε ότι σχεδιάζει να μεταφέρει το κλασικό άλμπουμ του Ντίλαν του 1975 «Blood On the Tracks» στη μεγάλη οθόνη.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ