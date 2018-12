Οι 20 ακριβότεροι πίνακες που πωλήθηκαν το 2018

Μπορεί οι φετινές δημοπρασίες έργων τέχνης να μην είχαν κάποιο υπερμεγέθες μπλοκμπάστερ όπως το 2017, όταν ο πίνακας Salvator Mundi του Leonardo da Vinci πωλήθηκε για 450 εκατ. δολάρια, ωστόσο τα φετινά deals έδειξαν πως η αγορά εξακολουθεί να ανπτύσσεται με υγιείς ρυθμούς.

Ακολουθούν οι 20 ακριβότεροι πίνακες και έργα τέχνης που πωλήθηκαν το 2018:

$157,159,000

Amedeo Modigliani, Nu Couché (Sur Le Côté Gauche), 1917

Sotheby’s New York, May 14, 2018

$115,000,000

Pablo Picasso, Fillette à la corbeille fleurie, 1905

Christie’s New York, May 8, 2018

$91,875,000

Edward Hopper, Chop Suey, 1929

Christie’s New York, November 13, 2018

$90,312,500

David Hockney, Portrait of an Artist (Pool with Two Figures), 1972

Christie’s New York, November 15, 2018

$85,812,500

Kasimir Malevich, Suprematist Composition, 1916

Christie’s New York, May 15, 2018

$84,687,500

Claude Monet, Nymphéas en fleur, ca. 1914–17

Christie’s New York, May 8, 2018

$80,750,000

Henri Matisse, Odalisque couchée aux magnolias, 1923

Christie’s New York, May 8, 2018

$71,187,500

Constantin Brâncuși, La jeune fille sophistiquée (Portrait de Nancy Cunard), 1932

Christie’s New York, May 15, 2018

$68,937,504

Willem de Kooning, Woman as Landscape, ca. 1954–55

Christie’s New York, November 13, 2018

$69,435,900 (£49,827,000)

Pablo Picasso, Femme au béret et à la robe quadrillée (Marie-Thérèse Walter), 1937

Sotheby’s London, February 28, 2018

$65,197,304 ($HK 510,371,000)

Zao Wou-­Ki, Juin-­Octobre 1985, 1985

Sotheby’s Hong Kong, September 30, 2018

$59,253,580 ($HK 463,600,000)

Su Shi, Wood and Rock, 1071–1101

Christie’s Hong Kong, November 26, 2018

$57,864,252 (£41,859,000)

Pablo Picasso, La Dormeuse, 1932

Phillips London, March 8, 2018

$55,437,500

Jackson Pollock, Composition with Red Strokes, 1950

Christie’s New York, November 13, 2018

$49,812,500

Francis Bacon, Study for Portrait, 1977

Christie’s New York, May 17, 2018

$45,315,000

Jean­-Michel Basquiat, Flexible, 1984

Phillips New York, May 17, 2018

$41,391,324 (CNY 287,500,000)

Pan Tianshou, View from the Peak, 1963

China Guardian Auctions Co., Ltd, November 20, 2018

$39,687,500

Vincent van Gogh, Vue de l’asile et de la Chapelle Saint­-Paul de Mausole (Saint­-Rémy), 1889

Christie’s New York, May 15, 2018

$37,000,000

Andy Warhol, Double Elvis [Ferus Type], 1963

Christie’s New York, May 17, 2018

$36,920,500

Pablo Picasso, Le Repos, 1932

Sotheby’s New York, May 14, 2018