Οι Αμερικανοί βετεράνοι είναι πιο πιθανό να έχουν καρδιακές παθήσεις

Oι Αμερικανοί βετεράνοι είναι πιο πιθανό να έχουν καρδιακές παθήσεις σε νεαρότερη ηλικία από ό, τι οι συνομήλικοί τους. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Κεντρικής Φλώριδας το Journal of the American Board of Family Medicine.

«Νομίζω ότι είναι οι πρώτες ενδείξεις για μια επερχόμενη κρίση δημόσιας υγείας στους βετεράνους», είπε ο Ramon Hinojosa, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας και ο συγγραφέας της μελέτης. «Λόγω των πολέμων στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, έχουμε μια σχετικά μεγάλη, νεότερη γενιά βετεράνων που θα επιβιώσουν για 30 ή 40 χρόνια μετά την πολεμική τους εμπειρία».

Η μελέτη δείχνει ότι ίσως δεν είναι πλέον εγγυημένο το λεγόμενο φαινόμενο του «υγιή στρατιώτη». Αυτό αναφέρεται στην τάση των μελών του στρατού να είναι περισσότερο σωματικά δραστήρια και λιγότερο υπέρβαρα από ό, τι τα άτομα της ίδιας ηλικίας που δεν είναι στρατιώτες.

Ο ερευνητής ανέφερε ότι η αλλαγή θα μπορούσε να οφείλεται στη φύση των συγκρούσεων στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, στον σύγχρονο πόλεμο, σε αλλαγές της διατροφής, στα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας στους νεαρούς βετεράνους από στα υψηλότερα ποσοστά καπνίσματος και ψυχικής ασθένειας.

Η μελέτη χρησιμοποίησε δεδομένα από την National Health Interview Survey, μια εθνικά αντιπροσωπευτική έρευνα για την υγεία των ατόμων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Hinojosa εξέτασε πέντε ιδιαίτερες καρδιαγγειακές παθήσεις που αναφέρθηκαν στην έρευνα και τη σχέση τους με την κατάσταση των βετεράνων. Ελήφθησαν απαντήσεις από 153.556 άτομα και η μελέτη εξέτασε συγκεντρωτικά στοιχεία από το 2012 έως και το 2015.

Από την ηλικία των 35 έως την ηλικία των 70 ετών, οι βετεράνοι ανέφεραν σημαντικά περισσότερες καρδιαγγειακές παθήσεις από ό, τι οι μη βετεράνοι. Μετά την ηλικία των 70 ετών, αυτό αντιστράφηκε. Η αλλαγή θα μπορούσε να οφείλεται σε λιγότερους βετεράνους που επιβίωσαν σε μεγαλύτερη ηλικία λόγω καρδιαγγειακών παθήσεων, δήλωσε ο Hinojosa.