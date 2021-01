Ντέιβιντ Μπόουι: Η λαμπερή καριέρα του “λευκού δούκα της ροκ” και οι φήμες για την ερωτική ζωή του

Τη στιγμή που ο Ντέιβιντ Μπόουι έφευγε από τη ζωή χτυπημένος από καρκίνο, έσβηνε και ένα από τα πιο λαμπερά και διαδραστικά αστέρια της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Ήταν πριν από πέντε χρόνια, στις 10 Ιανουαρίου του 2016 που ανακοινώθηκε ότι ο 69χρονος “λευκός δούκας της ροκ”, που σημάδεψε τον 20ό αιώνα με τη μουσική και την προσωπικότητά του έφυγε από τη ζωή. Έδινε μάχη με τον καρκίνο τους τελευταίους 18 μήνες, ενώ μόλις μία εβδομάδα πριν είχε κυκλοφορήσει το άλμπουμ που έμελλε να είναι το τελευταίο της λαμπερής καριέρας του.

Στην αρχική του έκδοση το 2004, όπως και κατόπιν της αναθεώρησης του 2010, ο κατάλογος από το Rolling Stone με τα 500 κορυφαία τραγούδια όλων των εποχών (The RS 500 Greatest Songs of All Time) περιλαμβάνει τέσσερα δικής του δημιουργίας και εκτέλεσης.

Άλλαξε, στη συνέχεια, ξανά το μουσικό στυλ και το 1975 έγινε διάσημος στην Αμερική με το τραγούδι του “Fame” που έφτασε στο νούμερο 1, από το άλμπουμ Young Americans. Στις αρχές της επόμενης σημείωσε ξανά επιτυχία με το άλμπουμ Scary Monsters (And Super Creeps) από το οποίο ξεχώρισε το Ashes to Ashes και το αντίστοιχο βίντεο.

Ο καλλιτέχνης ανήκει στους 10 μεμονωμένους (σόλο) και γενικά τα 20 ονόματα (συνυπολογισμένων των συγκροτημάτων) με τα περισσότερα τραγούδια στον δεδομένο κατάλογο, ενώ παρότι δεν τις ερμήνευσε, συνέβαλε με διαφορετικές ιδιότητες για ακόμη τρεις διαχρονικές επιτυχίες: Lust for Life του Ίγκι Ποπ, “Walk on the Wild Side” του Λου Ριντ, “All the Young Dudes” των Μοτ δε Χιουπλ.

Η σεξουαλικότητα του Ντέιβιντ Μπόουι

Όσον αφορά στη σεξουαλικότητά του, ο Μπόουι είχε παραδεχθεί την αμφισεξουαλικότητά του. Το πασίγνωστο τραγούδι “Angie” των Rolling Stones είναι αφιερωμένο στην πρώην σύζυγό του Μπόουι, Άντζι, την οποία φέρεται να διεκδικούσαν τόσο ο Μπόουι όσο και ο Τζάγκερ, και τελικά η γυναίκα τους έπιασε μαζί στο κρεβάτι.

Επίσης, η τραγουδίστρια των φωνητικών Άβα Τσέρι είχε πει σε έναν φίλο “ο Μικ και ο Ντέιβιντ είναι πραγματικά παθιασμένοι μεταξύ τους. Ακόμη και όταν είμαι στο κρεβάτι μαζί τους, πολλές φορές καταλήγω να τους βλέπω να κάνουν αυτοί σεξ”. Βέβαια, η σεξουαλική τους σχέση δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ από τα δύο μέρη.

Ο έρωτάς του για το μοντέλο Ιμάν ήταν αυτός που έσωσε τον Μπόουι. Αρραβωνιάστηκαν το 1992. Προτού ο ρόκερ και το μοντέλο επισημοποιήσουν τη σχέση τους, εκείνος ενέδιδε ακόμη σε καταχρήσεις, όπως αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες. Εκείνη, πρόσφατα, σε συνέντευξή της, τόνισε ότι δεν πρόκειται να ξαναπαντρευτεί μετά τον χαμό του.

Με πληροφορίες από nme.com, Βικιπαίδεια