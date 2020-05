Ντάμπο: Το χταπόδι «φάντασμα» καταγράφηκε σε βάθος επτά χιλιομέτρων

Σε βάθος περίπου επτά χιλιομέτρων στον Ινδικό Ωκεανό εντοπίστηκε ένα άγνωστο θαλάσσιο είδος, με τους ερευνητές να εκτιμούν ότι ανήκει σε ένα είδος χταποδιών του βυθού που έχει πάρει την ονομασία του λόγω της ομοιότητας με το αγαπημένο ελεφαντάκι της Disney, Ντάμπο.

Το συγκεκριμένο είδος χταποδιού, Grimpoteuthis, συναντάται σπάνια και σε μεγάλα βάθη κολυμπά πολύ βαθιά, όπου δεν μπορεί να φτάσει άνθρωπος και σπάνια επιχειρούνται καταδύσεις.

Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο και στο πλαίσιο της αποστολής Five Deeps όπου γίνεται εξερεύνηση των πέντε μεγάλων ωκεανών, οι επιστήμονες «επισκέφθηκαν» τα βαθύτερα σημεία του πλανήτη.

Ο θαλάσσιος οικολόγος Alan Jamieson, ο οποίος ηγήθηκε της ομάδας που έκανε την ανακάλυψη, είπε στο CNNi ότι έχοντας ολοκληρώσει περισσότερες από 100 καταδύσεις, η ομάδα είχε μια ιδέα για το τι είδη άγριας ζωής, συμπεριλαμβανομένων των ψαριών και των μαλακοστράκων, θα παρατηρούσαν στον πυθμένα της θάλασσας – αλλά σοκαρίστηκαν όταν είδαν το χταπόδι.

Κατά τη διάρκεια κατάδυσης τον περασμένο Απρίλιο, όπως είπε ο Jamieson, «ως συνήθως καταγράψαμε σε βίντεο πολλά από τα ίδια πράγματα, αλλά στη συνέχεια ξαφνικά στη μέση μιας κατάδυσης περίπου 6.000 μέτρων, αυτό το χταπόδι Ντάμπο πετάχτηκε μπροστά στην κάμερα».

«Στη συνέχεια -δύο μέρες αργότερα- λίγο πιο βαθιά στα 7.000 μέτρα, η κάμερα βρισκόταν στον πυθμένα της θάλασσας για τέσσερα λεπτά. Και αυτό το πλάσμα βγήκε από το σκοτάδι και πλησίασε στις κάμερες, ένα ακόμα χταπόδι Ντάμπο».

Ο Jamieson δήλωσε ότι το νέο βάθος «έσπασε» το προηγούμενο ρεκόρ του χταποδιού, δίνοντάς μας μια εικόνα για το μέχρι που φτάνουν τα πλάσματα στον πυθμένα του ωκεανού.

Video: Το σπάνιο χταποδάκι… Ντάμπο ενθουσιάζει επιστήμονες και social media

Το ένα χταπόδι εντοπίστηκε να κινείται σε βάθος πέντε χλμ. και το άλλο σε βάθος επτά χλμ. Πρόκειται για δύο μικρά σε μέγεθος χταπόδια, το ένα με μήκος 43 εκατοστά και το άλλο 35 εκατοστά.

«Δείχνει ότι υπάρχουν ακόμη εκπλήξεις αναφορικά με τα μεγάλα ζώα. Πολύ συχνά ακούτε για νέα είδη που τείνουν να είναι μικροσκοπικά σκουλήκια και μικρά μαλακόστρακα», συνέχισε, προσθέτοντας:

«Αυτό είναι ένα μεγάλο μεγάλο χταπόδι».

Ο Jamieson είπε στο CNNi ότι ελπίζει ότι η ανακάλυψη θα αλλάξει τις αντιλήψεις των ανθρώπων για τα θαλάσσια είδη, τα οποία συχνά θεωρούνται τρομακτικά και περίεργα τέρατα.

«Αυτό είναι ένα χαριτωμένο μικρό χταπόδι που κάνει ό,τι κάνουν τα χταπόδια. Δεν υπάρχει τίποτα περίεργο σε αυτό».

Οι ειδικοί θεωρούν ότι για να καταφέρουν αυτά τα χταπόδια να ζουν σε αυτά τα βάθη με τις ακραίες συνθήκες πίεσης, απουσίας φωτός, θηραμάτων κλπ. θα πρέπει να έχουν εξελιχθεί με τρόπο τέτοιο ώστε να προσαρμοστούν σε αυτό το περιβάλλον.

